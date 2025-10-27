Arrasa incendio con dos negocios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El cuerpo de bomberos trabajó arduamente en un fuerte incendio que arrasó con dos negocios sobre el bulevar Práxedis Balboa a la altura de la colonia Azteca segunda etapa el cual fue reportado a las 10 de la noche y que se originó en una maderería.

Las llamaradas alcanzaron tal magnitud que se extendieron a un negocio de venta de lubricantes lo que hizo mas incontrolable la situación.

Elementos de protección civil llegaron en varias unidades cisternas para empezar a combatir el fuego. Se necesitó poco más de una hora de trabajo para que la situación quedará bajo control, aunque lamentablemente ya había daños importantes en ambos negocios.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

Crédito de Fotos: Héctor Perales/Expreso – La Razón