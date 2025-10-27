Así puedes ocultar tu red WiFi para evitar que otros la usen sin permiso

Oculta el nombre de tu WiFi para aumentar la privacidad y evitar que otros se conecten sin permiso a tu red inalámbrica.

Si quieres evitar que otras personas usen tu red WiFi sin permiso, una opción eficaz es ocultar el nombre de la SSID. Aunque esta medida no sustituye una contraseña segura, añade una capa adicional de privacidad y dificulta que otros detecten tu conexión inalámbrica.

Al ocultar el SSID, tu red WiFi dejará de aparecer en la lista de redes disponibles, lo que puede reducir el riesgo de intentos de acceso no autorizados, especialmente en zonas con alta densidad de conexiones, como edificios o complejos habitacionales.

¿Qué es el SSID y para qué sirve ocultarlo?

El Service Set Identifier (SSID) es el nombre público que identifica tu red inalámbrica.

Por defecto, la mayoría de los routers emite este nombre para que los dispositivos cercanos puedan encontrar y conectarse fácilmente. Sin embargo, esta misma visibilidad puede ser una desventaja si no deseas que otros sepan que tu red existe.

Desactivar la emisión del SSID no impide que te conectes a la red WiFi, pero sí requiere que ingreses manualmente el nombre de la red y la contraseña desde cada dispositivo que desees conectar.

Ocultar el nombre de tu red WiFi puede ser útil si:

Vives en un lugar con muchas redes WiFi disponibles.

Has tenido intentos de acceso no autorizado.

Quieres reducir la exposición de tu red a posibles ataques.

Es importante tener en cuenta que esta medida no hace la red invisible para herramientas avanzadas de escaneo, pero sí complica los intentos de conexión casual o por simple prueba y error.

¿Cómo ocultar el nombre de tu red WiFi?

Ocultar el nombre de tu red WiFi es un proceso relativamente sencillo desde el panel de configuración del router. Estos son los pasos básicos:

1. Accede al router:

Conéctate a tu red WiFi y escribe en el navegador la dirección IP del router. Luego, inicia sesión con tu usuario y contraseña de administrador.

2. Localiza la configuración inalámbrica:

Busca la sección con nombres como “Configuración inalámbrica”, “Wireless settings” o “WiFi settings”.

3. Desactiva la emisión del SSID:

Ubica la opción “Broadcast SSID”, “Emitir SSID” o similar. Desmarca la casilla o selecciona «No mostrar nombre de red».

4. Guarda los cambios:

Selecciona “Guardar” o “Aplicar” para que la modificación se registre y tu red WiFi deje de mostrarse públicamente.

Una vez hecho esto, tu red WiFi dejará de aparecer en la lista visible de redes. Para conectarte, deberás ingresar manualmente el nombre (SSID) y la contraseña en cada dispositivo.

Ocultar el nombre de la red WiFi no es una solución de seguridad por sí sola. Para mantener tu conexión realmente protegida, los expertos recomiendan también:

Usar contraseñas robustas y únicas.

Activar el cifrado WPA2 o WPA3.

Cambiar la contraseña de administrador del router.

Desactivar la administración remota del router si no la necesitas.

Estas acciones dificultan aún más el acceso no autorizado, incluso si alguien logra detectar tu red de forma no convencional.

