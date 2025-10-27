CIEST presenta «Expo Made in Tamaulipas» para impulsar industria y consumo local

Se contará con empresas del interior del país como: Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, así como del sector metalmecánico del extranjero

TAMPICO, TAM.- Alrededor de mil 500 asistentes y 80 empresas del sector industrial, manufactura, petroquímica, servicios, proveduría, agencias aduanales, laboratorios de aguas residuales e inteligencia artificial participarán en la primera edición de la Expo Made in Tamaulipas. El evento se realizará el martes 4 y miércoles 5 de noviembre en el Centro de Convenciones de Tampico.

La Expo fue presentada en rueda de prensa por Alejandro Sobera Biotegui, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, y Karim Salomón, director del evento, quienes expresaron la relevancia para fortalecer el desarrollo económico regional.

Se contará con empresas del interior del país como: Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, así como del sector metalmecánico del extranjero.

Durante la presentación, Abelardo Flores Mendoza, delegado de la Secretaría de Economía en el sur del estado, señaló que Tamaulipas se consolidó recientemente como la tercera zona industrial más dinámica de México, con un crecimiento de 8.9 por ciento respecto al año anterior.

Karim Salomón, director de Expo Made in Tamaulipas explicó que la meta es incrementar el consumo interno y evitar que la derrama económica salga del estado. Actualmente, hasta 95 por ciento de la compra industrial se dirige a otros estados.

“Necesitamos que la industria voltee a ver lo que se hace aquí. Que el mundo vea a Tamaulipas como una opción de inversión y de compra”, afirmó.

Autoridades municipales reiteraron su respaldo al evento; Nora Izaguirre Acevedo, directora de Desarrollo Económico de Tampico, aseguró que es clave apoyar a las empresas locales para generar beneficios directos a la población. Altamira participará con 27 empresas, confirmó su directora de Desarrollo Económico, Claudia Fernández Pecero.

La Expo incluirá networking, bolsa de trabajo de la Secretaría de Trabajo, conferencias, participación de la UAT y exhibición gratuita para visitantes.

Las personas interesadas pueden realizar su registro sin costo en: www.expomadein.com

Por Cynthia Gallardo

La Razón