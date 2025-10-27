Detiene Guardia Estatal a presunto ladrón de tiendas Oxxo en el sur de Tamaulipas

La detención se llevó a cabo sobre la calle Segunda Avenida con prolongación Primero de Mayo, en la colonia Loma del Gallo de Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Los elementos de la Guardia Estatal detuvieron a un hombre acusado de participar en diversos robos cometidos contra tiendas de conveniencia en la zona sur de Tamaulipas.

La detención se llevó a cabo sobre la calle Segunda Avenida con prolongación Primero de Mayo, en la colonia Loma del Gallo de Ciudad Madero, donde los agentes ubicaron al sospechoso tras labores de patrullaje preventivo.

Durante la verificación de antecedentes en la Plataforma México, se confirmó que el detenido, originario del municipio de Altamira, contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de robo a comercio, emitido el 28 de agosto de 2025.

De acuerdo con información policial, el individuo estaría vinculado con una serie de asaltos registrados recientemente en distintas sucursales de la cadena de tiendas en el sur de Tamaulipas.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) para las investigaciones correspondientes.

Además del deslinde de responsabilidades.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón