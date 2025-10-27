Dos personas sufrieron lesiones de consideración y profusas hemorragias al impactarse contra una camioneta que les dio cerrón

2 personas resultaron lesionadas en este accidente

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una pareja que viajaba en motocicleta resultó con lesiones de consideración luego de estrellarse contra una camioneta cuya conductora le cerró el paso al salir de un retorno sin precaución.

Minutos antes de las 11:00 de la mañana, este accidente se registró sobre el bulevar Fidel Velázquez, a escasos metros del cruce con la calle Olivia Ramírez.

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar para atender a un hombre y una mujer que rondan los 40 años de edad.

Ambos fueron trasladados a la sala de emergencias de un hospital debido a que presentaban lesiones y heridas en la mayor parte del cuerpo.

De acuerdo con el informe preliminar que elaboró el perito de tránsito en turno, se estableció que los lesionados se desplazaban en una motocicleta de la marca Italika.

Se desplazaban en dirección de norte a sur sobre el Fidel Velázquez y, poco después de pasar la calle Olivia Ramírez, colisionaron contra la parte frontal de una camioneta Mazda que se les atravesó al salir del retorno de manera repentina.

Aparentemente, la mujer que conducía esta unidad no se percató de que venía la motocicleta y, tras lanzarlos bruscamente al pavimento, fue ella quien se encargó de llamar al 911.

POR. ALEJANDRO DÁVILA

EXPRESO – LA RAZÓN