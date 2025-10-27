El sospechoso caso del CETIS 78

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Es por mucho la ciudad de Reynosa donde diversos grupos colectivos de mujeres buscadoras han encontrado innumerables sitios con restos humanos, esta ocasión fue el colectivo Amor por los Desaparecidos quienes en un lugar conocido como Arroyo Seco en el canal Rhode localizaron huesos calcinados.

Sin embargo como suele ocurrir en estos casos la fantasmal vocería de seguridad pública guarda un sospechoso silencio peor aún, tratan a toda costa de minimizar los sucesos, que decir de las autoridades policiacas quienes por obligación tienen que investigar los escalofriantes hechos, el tema es que son ya incontables los hallazgos que se hacen de cuerpos humanos y fuerza de ser sinceros nada ocurre lamentablemente todo queda enmarcado dentro de las estadísticas donde por cierto Tamaulipas se encuentra de acuerdo a mediciones nacionales dedicadas a este espeluznante asunto, dentro de los primeros lugares y a como van las cosas el mortal hallazgo al igual que muchos otros va directo al olvido, al tiempo.

En tanto a menos once alumnos fueron suspendidos por parte de las autoridades del CETIS 78 de Altamira luego que de acuerdo a una investigación se pudo evidenciar que participaron en brutal golpiza que le propinaron al director del referido plantel educativo JULIO CESAR BARRON, hechos ocurridos a más de un mes mismos que por cierto fueron noticia nacional e internacional.

En aquella ocasión las y los alumnos del plantel habían hecho con antelación denuncias de todo tipo donde se incluyen presunto acoso sexual cometidas por parte del director CESAR BARRON las cuales a su juicio fueron minimizadas por parte de las autoridades, incluso dichas quejas van acompañadas de mensajes de texto donde presuntamente corroboran el acoso sexual.

En medio de todo este alboroto estudiantil se puede observar que la mentada resolución emitida por parte de las autoridades del plantel y del sistema DGETI en la entidad titulada por OLEGARIO MUÑIZ CURA a juzgar por los hechos, parece ir más en dirección de sancionar a los alumnos dejando al menos hasta ahora sin alguna corrección en su contra al referido director y a quienes pudieran estar involucrados en el zipizape.

Todo ello ocurre pese a saberse que la violencia generada en el CETIS 78 se derivó por las faltas arriba señaladas que fueron denunciadas en tiempo y forma por parte de la comunidad estudiantil y que penosamente no fueron atendidas por los directivos escolares. Por lo demás y a juzgar por los hechos, el escabroso asunto no fue debidamente sancionado, en fin y todavía se quejan porqué el lamentable incremento de la violencia en algunas escuelas de la entidad, así las cosas.

En otro asunto este día lunes productores y agricultores del Valle de San Fernando, de Reynosa y Río Bravo podrían bloquear por enésima ocasión la carretera Victoria-Matamoros a la altura del kilómetro 201 mejor conocido como la “Y” a partir de las nueve horas.

Los agricultores se sumarán con esta acción a las protestas que realizan sus pares a nivel nacional con la finalidad de presionar al gobierno federal para que se les mejore los precios de garantía de los granos, así como el pago de mayores apoyos financieros, entre otras muchas cosas.

El caso es que un tema que no compete al menos por ahora al gobierno y a las autoridades de Tamaulipas, afectará de realizarse el mentado paro a miles de automovilistas.

En otro asunto mediante los programas “Voluntad de Ayudar a las Familias” y “Voluntad de Ayudar en los Primeros 1000 Días” se distribuyen los apoyos concernientes que abarcan del 15 al 30 del mes de octubre por parte del DIF Tamaulipas titulado por la doctora MARÍA de VILLARREAL.

Asimismo dentro del seguimiento a las políticas sociales de asistencia social del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas llevó a cabo la Cuarta Entrega de canastas alimentarias correspondientes a los exitosos programas asistenciales en esta ocasión en el municipio de Abasolo.

Las canastas integradas con productos básicos seleccionados bajo criterios de calidad nutricional se entregan a personas inscritas en un padrón de beneficiarios determinado mediante estudios socioeconómicos en los 43 municipios del estado priorizando la atención a los grupos más vulnerables, esta vez se dieron 63 mil 481 canastas.

En otras cosas, con 16,522 metros cuadrados rehabilitados en la semana, el Plan Emergente de Bacheo que activa el gobierno de Victoria presidido por LALO GATTAS BAEZ registró un avance significativo en la recuperación de calles y avenidas deterioradas por las pasadas lluvias.

Se atendieron 46 reportes ciudadanos a través del número 072 y redes sociales, todos ellos realizados de acuerdo al informe proporcionado por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la capital estatal destacando los de las colonias Obrera, Norberto Treviño, Vamos Tamaulipas e Ignacio Allende.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com