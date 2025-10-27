«Es un privilegio, no un derecho»: Estados Unidos advierte que puede cancelar la VISA en cualquier momento

El gobierno estadounidense ha endurecido sus medidas migratorias, por lo que es importante conocer las 5 razones que podrían llevarte a perder tu documento de visado

Las políticas migratorias de Donald Trump preocupan a los viajeros mexicanos que quieren visitar Estados Unidos, pues recientemente se dieron a conocer las razones por las cuáles se puede cancelar una visa. La embajada de Estados Unidos en México compartió un video el su cuenta de X, antes Twitter, donde indica cuatro motivos que te podrían llevar a perder tu visa, pues aclaran que el «visado no es un derecho, sino un privilegio».

Debes saber que la visa B1 o B2 es exclusivamente para viajar como turista a Estados Unidos, por lo que sí podrían suspender tu documento migratorio en caso de que seas sorprendido realizando actividades que no tenga que ver con el turismo, así lo explico el vocero de la embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi.

¿En qué casos me pueden cancelar la visa estadounidense?

Una visa en un privilegio, cada país tiene la autoridad de decidir quien puede ingresar en su territorio, incluidos los Estados Unidos. Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento, a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo ameriten, explicó David Arizmendi, quien dijo que han recibido muchas preguntas en torno a los motivos para la cancelación de ese documento.

El departamento de estado puede cancelar una visa cuando hay señales de que su titular no cumple con los requisitos para mantenerla, entre ellos:

Quedarse más tiempo del permitido en el país

Participar en actividades delictivas

Representar un riesgo para la seguridad pública

Involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo

Apoyar a grupos terroristas

Toma en cuenta que no es necesario que haya una condena penal, basta con tener elementos suficientes para considerar que mantener la visa no conviene al gobierno del Estados Unidos. El departamento de estado realiza de manera regular las visas otorgadas y las canceladas cada vez que haya razones para hacerlo.

Esto es informado directamente a las personas involucradas, por lo que es importante destacar que en cualquier momento el gobierno estadounidense puede decidir suspender una visa a cualquier ciudadano extranjero.

☝️ Te aclaramos algunos puntos importantes sobre la cancelación de visas.

✍️Toma nota y comparte ♻️@DeputySecState #Revocación_Visas pic.twitter.com/Dyh51rMuLF — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 27, 2025

