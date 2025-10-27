Estas son 5 cosas que no debes poner en la ofrenda de Día de Muertos, según la iglesia católica

Descubre las 5 cosas que jamás debes colocar en tu ofrenda de Día de Muertos, según las recomendaciones de la Iglesia católica.

Con la llegada del Día de Muertos, miles de familias en México preparan sus altares para honrar a sus seres queridos. Sin embargo, hay cinco cosas que jamás debes colocar en tu ofrenda, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia católica.

La tradición del Día de Muertos indica que la ofrenda debe incluir elementos que representen la vida del difunto, como comida, bebidas, flores, velas, papel picado y objetos personales. Sin embargo, no todos coinciden en la forma correcta de cpñpcar este altar.

De acuerdo con la Iglesia católica, existen ciertas cosas que no deben colocarse en una ofrenda de muertos, ya que no coinciden con el significado espiritual que la institución promueve.

¿Qué no debes colocar en la ofrenda, según la iglesia?

Para la Iglesia, el altar de muertos debe tener un sentido estrictamente espiritual. No se trata de invocar a las almas para que regresen ni de ofrecerles comida o bebida, sino de honrar su memoria mediante la oración y los símbolos de fe. Bajo esta visión, la costumbre de poner alimentos, dulces o licor carece de sustento teológico.

De acuerdo con representantes católicos, la práctica de creer que los difuntos “vuelven” a visitar el mundo terrenal es simbólica, no literal. Por ello, ofrecerles tamales, pan de muerto o tequila no tendría sentido desde el punto de vista religioso.

Entre los elementos que la Iglesia no recomienda incluir en la ofrenda de Día de Muertos están:

Comida de cualquier tipo: mole, frutas o platillos típicos.

Dulces o calaveritas de azúcar: especialmente si hacen alusión a la muerte como personaje.

Pan de muerto: aunque es un ícono de la tradición, no tiene una relación directa con la religión cristiana.

Bebidas alcohólicas: como tequila, mezcal, cerveza o cualquier otro tipo de licor.

Agua: a pesar de que en muchas ofrendas se coloca un vaso de agua para “calmar la sed del alma”, para la Iglesia esto no tiene un significado litúrgico.

¿Qué se puede colocar en la ofrenda?

Desde la perspectiva del catolicismo, un altar adecuado debe centrarse en la fe. Por eso se recomienda incluir elementos religiosos que inviten a la reflexión espiritual y al recuerdo de la persona fallecida. Entre ellos destacan:

Imágenes de santos o vírgenes.

Un crucifijo como símbolo central.

Veladoras que representan la fe y sirven como guía espiritual para el alma del difunto.

Flores naturales como señal de respeto.

Una fotografía o recuerdo del difunto, que motive la oración.

Para la Iglesia, el enfoque debe estar puesto en el alma del ser querido, en pedir por su descanso eterno y en mantener su recuerdo vivo, sin romantizar o representar a la muerte como un ser con entidad propia.

A pesar de esta postura, muchas familias mexicanas continúan combinando elementos católicos con símbolos de origen prehispánico y prácticas culturales populares.

Si bien para el catolicismo el altar debe tener un carácter espiritual y recogido, para muchas personas también es una forma de revivir momentos con quienes se fueron, a través de lo que les gustaba: su comida preferida, su bebida favorita, una canción o un objeto querido.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR