Exigen más presupuesto para salud en el país: “La gente quiere medicinas, no excusas”

La fundadora de Alianza contra el Cáncer de Mama, Lupita Ostos, pidió a los legisladores federales pelear por un mayor presupuesto para el sector salud

TAMPICO, TAM.- Ante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la fundadora de Alianza contra el Cáncer de Mama, Lupita Ostos, pidió a los legisladores federales pelear por un mayor presupuesto para el sector salud en México.

La activista señaló que la falta de medicamentos, desde los de cuadro básico hasta los oncológicos, es una constante en hospitales públicos como el Seguro Social e ISSSTE, lo que impacta directamente en la atención de miles de pacientes que dependen del sistema público.

“Necesitan pelear más dinero para salud, independientemente de los anuncios federales. En Tamaulipas ya se habían hecho esfuerzos previos”, recordó.

Ostos reconoció que programas como “médico en casa” son positivos, pero insistió en que se requieren recursos reales: más presupuesto para medicamentos, infraestructura y diagnósticos oportunos.

“Quiero salud. En bienestar los programas traen otra intencionalidad. Más medicamentos, desde un desinflamatorio hasta los más caros, que son los que faltan”, expresó.

Afirmó que curar siempre es más costoso que prevenir, y que los legisladores comienzan a entenderlo.

La representante de la Alianza dijo que ya ha sostenido diálogos con la senadora de Tamaulipas y que se espera se sumen también diputados federales.

Reconoció el trabajo del personal médico, que atiende con lo que tiene, pero llamó a impulsar la industria farmacéutica nacional para producir medicamentos más baratos y de entrega inmediata.

“La población lo tiene claro: quiere medicinas, atención y resultados. Es momento de que el presupuesto también lo entienda”, concluyó.

Por Cynthia Gallardo

La Razón