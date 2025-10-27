Exposición en Miramar deja derrama económica de más de 150 mil pesos

Reinserción productiva: elaboración de artesanías impulsa oportunidades económicas para las PPLs

CIUDAD MADERO, TAM.- Una derrama superior a los 151 mil pesos dejó la exposición y venta “OVNI-CEDES 2025”, en Las Escolleras , en playa Miramar z realizada por Personas Privadas de la Libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Lo anterior, como parte de las actividades de reinserción social y productiva.

De acuerdo con un comunicado, los recursos obtenidos fueron destinados directamente a los participantes quienes elaboraron piezas artesanales que reflejan creatividad, disciplina y el aprendizaje adquirido a través de los programas de capacitación laboral impulsados dentro del centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) , menciona que agradeció el respaldo y las facilidades otorgadas para instalar el stand en las escolleras de Playa Miramar, del 25 de julio al 31 de agosto.

Durante el acto de clausura,se informo que las autoridades del CEDES Altamira entregaron un reconocimiento y un escudo artesanal del municipio de Ciudad Madero, tallado en madera por las propias PPLs, como símbolo del compromiso y avance en su proceso de reinserción.

Estas acciones forman parte de la política estatal de Reinserción Social prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que busca ofrecer herramientas productivas y valores sociales para preparar a los internos hacia una vida en libertad.

POR JOSÉ LUIS RDZ.