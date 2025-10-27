Reportan cocodrilos de 4 metros en el río Tamesí

La población de estos reptiles se ha incrementado tanto que también rompen las redes de pesca.

ALTAMIRA, TAM.- Habitantes de los ejidos cercanos al río Tamesí reportan avistamientos de cocodrilos de gran tamaño, algunos de hasta cuatro metros de largo. La población de estos reptiles se ha incrementado tanto que también rompen las redes de pesca.

Teodoro Bautista Zúñiga, residente del Ejido Martín A. Martínez y jefe de Rescate Acuático de Protección Civil, señaló que la presencia de cocodrilos en el río Tamesí ha ido en aumento, pero hasta el momento no hay reportes de ataques.

«Cocodrilos hay muchos, andan felices y como están protegidos sí se ha incrementado la población porque cuando crecen salen al río».

El encargado de Rescate Acuático detalló que el gran tamaño de los reptiles representa una pérdida económica directa para los pescadores locales, pues rompen las redes de pesca.

«Sí, claro, estamos hablando que hay algunos que son muy grandes y rompen las redes de pesca y pueden ocasionar daños de 500 a mil pesos al pecador».

Bautista Zúñiga comentó que, a pesar del tamaño, los cocodrilos en el río Tamesí representan un menor riesgo para el ser humano, ya que se encuentran en su hábitat.

Indicó que los ejemplares de las lagunas son más peligrosos, pues atacan por hambre al agotarse su alimento.

