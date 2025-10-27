Roban en casa de Susana Zabaleta mientras está de vacaciones

Susana Zabaleta fue víctima de extorsión durante sus vacaciones. A través de Instagram compartió detalles del robo y envió un mensaje de advertencia a sus seguidores.

Susana Zabaleta utilizó sus redes sociales para compartir una experiencia difícil que vivió recientemente. La cantante y actriz reveló que durante el fin de semana fue víctima de una extorsión, lo cual ocurrió mientras se encontraba de vacaciones, una rutina que acostumbra cada mes de octubre.

La noticia la dio a conocer a través de un video publicado en sus historias de Instagram, donde también expresó su tristeza y preocupación por lo sucedido.

Durante su mensaje, explicó que el intento de extorsión comenzó con un mensaje sospechoso que ella misma recibió. Aunque logró darse cuenta a tiempo de que algo no andaba bien, los delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad de la persona que trabaja en su hogar para llevarse varios objetos de valor.

Así fue la extorsión que sufrió Susana Zabaleta

La tarde del domingo, la intérprete compartió un breve video donde detalló cómo ocurrieron los hechos. Según explicó, recibió un mensaje extraño mientras estaba fuera de casa, lo que le hizo sospechar que algo podría estar mal.

Inmediatamente se comunicó para verificar si todo estaba en orden, pero descubrió que ya habían ingresado a su domicilio y se habían llevado varios de sus bienes más valiosos.

“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa. Y lo quiero decir porque no es la primera vez que me pasa”, expresó la actriz.

Al relatar esta nueva experiencia, Susana Zabaleta también mencionó que este tipo de hechos no son ajenos en su vida.

La actriz ha sido víctima de robos y extorsiones en diferentes momentos, tanto en su casa como en la vía pública.

“Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar y pagar, y pagar”, confesó.

Además del mensaje de advertencia que dirigió a sus seguidores, la cantante quiso resaltar la importancia de no confiarse y estar siempre atentos, pues los delincuentes buscan cualquier oportunidad para actuar, incluso cuando uno cree estar a salvo.

Ricardo Pérez apoya a Susana Zabaleta

Pese a lo difícil del momento, Susana Zabaleta reapareció más tarde en sus redes sociales, esta vez acompañada de su pareja, el comediante Ricardo Pérez.

En un segundo video, compartió que el día había comenzado de forma maravillosa y terminó en un escenario difícil, aunque logró cerrar con una experiencia más reconfortante.

“De un día que amaneció increíble, maravilloso y luego se convirtió en un terror y luego se convirtió en una maravilla porque (Ricardo) me trajo a la ópera”, relató.

Aunque se mostró sonriente, también reconoció que aún se encuentra procesando lo ocurrido.

“Estoy contenta, pero también estoy triste”.

Hasta ahora, la intérprete no ha ofrecido más detalles sobre si presentará una denuncia formal por el robo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR