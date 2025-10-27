Tres lesionados tras fuerte choque en el bulevar Adolfo López Mateos de Ciudad Madero

El accidente se produjo en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos y la calle Haití, en Ciudad Madero.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Durante el fin de semana se registró un aparatoso accidente entre dos vehículos con saldo tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Voluntarios Zona Sur acudieron al sitio para brindar atención médica a los heridos. Dos de ellos fueron trasladados en ambulancia a un hospital, mientras que el tercero se retiró por sus propios medios para su valoración.

Los voluntarios permanecieron en el lugar apoyando en el control de la vialidad para prevenir otro percance, mientras las autoridades de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El incidente generó afectaciones temporales en la circulación de una de las principales avenidas del municipio.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón