VIDEO: Bola de fuego de color vistoso ilumina el cielo en Moscú

Una extraña figura en el cielo llamó la atención de los habitantes de Moscú, Rusia, luego de ver el paso de una enorme bola de fuego que iluminó la noche en la capital rusa, evento que fue grabado en video y compartido en las redes sociales.

Las especulaciones entre los internautas crecieron a medida de que algún experto indicara qué era aquella bola de fuego enorme que pudo verse en varios puntos no solo de la capital rusa, sino en otras ciudades. En días del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, cualquier objeto de fuego es vinculado en primera instancia a algún tipo de ataque.

En el metraje de menos de 15 segundos de duración, se ve el paso de la bola de fuego que tenía un peculiar tono verdoso claro, que contrastaba con un hilo de llamas que dejaba conforme avanzaba ya dentro de la atmósfera de la Tierra.

¿Qué era la bola de fuego de color verde brillante en Rusia?

El ingeniero Sergio Almazán, Premio Nacional de Geología 2003, compartió el video del paso de la bola de fuego luminosa con el vistoso color verde claro. En su cuenta de X, antes Twitter, el geólogo precisó qué fue lo que surcó el cielo ruso durante la noche del domingo:

“AVISO Brillante #meteoro cruza los cielos de #Rusia Esta noche un brillante meteoro iluminó los cielos de Moscú, Rusia”: Sergio Almazán.

Mientras que medios rusos informaron que el evento sucedió el domingo por la noche, cuando un objeto desconocido cayendo del cielo fue filmado en la región de Moscú, al respecto, el jefe del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial (IKI) de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Bogachev, dijo para RIA Novosti:

“Puede ser un pequeño meteorito o un desecho espacial que brilló de color verdoso debido a su alto contenido de níquel y se quemó completamente en la atmósfera”: Sergei Bogachev.

¿De qué tamaño era el impactante meteorito visto en Rusia?

La bola de fuego brillante pudo verse en varias zonas de Rusia, según documentaron internautas en las redes sociales quienes aseguraron observaron el objeto en las ciudades de: Vídnoye, Dubná, Rámenskoye, Zhukovski, Liúbertsy, Krasnogorsk y Odintsovo, en la región de Moscú.

Sobre la composición de la bola de fuego, Sergei Bogachev precisó que “lo más probable es que se trate de un meteorito de unos 10 centímetros de tamaño… La gente suele sorprenderse y no cree que piedras de cinco a diez centímetros dejen huellas tan marcadas, pero así es», afirmó Bogachev.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO