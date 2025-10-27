VIDEO: «Hice un pacto con Dios», Dani Alves deja atras el escándalo de abuso

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió en marzo de este año a Dani Alves del delito de agresión sexual, después de concluir que no existían pruebas suficientes para mantener la acusación. Con la resolución, el exfutbolista quedó completamente libre de cargos y puso fin a uno de los episodios más mediáticos en la historia reciente del deporte español.

Desde entonces, el exjugador del FC Barcelona, Sevilla, PSG y Selección de Brasil, decidió alejarse de la vida pública y emprender un proceso de transformación personal. Según medios catalanes y testimonios en redes, Alves ha encontrado en la fe evangélica una vía de redención.

“Hice un pacto con Dios”

El pasado fin de semana, Alves fue visto en la Iglesia Evangélica Elim de Girona, al noreste de España, donde ofreció un discurso espiritual ante decenas de fieles.

En los videos que circulan en redes sociales, se le escucha decir con voz firme y emocionada:

Es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham… bajen sus teléfonos, tenemos que sentirlo. Yo soy la prueba de que Dios cumple lo que promete”.

Durante su intervención, el exfutbolista brasileño recordó que hizo un pacto con Dios mientras estaba en prisión:

Le dije: ‘Señor, te voy a servir, pero cuida mi casa y los corazones de los que no me abandonen’. El amor es amar cuando uno no lo merece, eso fue lo que Cristo hizo por mí y por ustedes”.

Sus palabras, cargadas de emoción y arrepentimiento, fueron recibidas con aplausos y vítores por la comunidad religiosa, que lo considera un “testimonio vivo de conversión y fe”.

Nueva vida, nueva fe y un hijo recién nacido

Además de su renovación espiritual, Dani Alves atraviesa una etapa personal importante. A principios de octubre se confirmó que el exjugador y su esposa, la modelo tinerfeña Joana Sanz, se convirtieron en padres de su primer hijo en común, un hecho que consolidó su reconciliación tras un periodo de separación durante el tiempo que él permaneció preso.

Su entorno más cercano asegura que Alves se ha refugiado en la paternidad y la religión para reconstruir su vida lejos de los focos mediáticos.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 35 millones de seguidores, ahora se define como “Discípulo de Cristo Jesús” y acompaña cada publicación con versículos bíblicos y mensajes sobre fe, perdón y gratitud.

El auge del evangelismo en España

El caso de Dani Alves refleja un fenómeno que va en aumento en España y Europa occidental: el crecimiento de comunidades evangélicas. Solo en Cataluña se calcula que existen más de 700 templos registrados, y Girona, donde vive Alves, es una de las provincias con mayor concentración de iglesias pentecostales.

De acuerdo con estudios recientes del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, la fe evangélica ha crecido especialmente entre comunidades latinoamericanas y africanas, impulsando nuevos espacios de culto y actividades de integración social.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR