VIDEO: Repartidor de flores cae a fosa de difunto durante el funeral

El video ha acumulado más de 69 millones de reproducciones; internautas tomaron con humor la situación, pero lamentaron el accidente en pleno duelo de la familia

Si no has visto el video más viral del momento en TikTok, aquí te lo dejamos, pues se acaba de convertir en uno de esos momentos clásicos del Internet. ¿La razón detrás de ello?, que un repartidor de flores pasó el momento más bochornoso de su vida cuando por un descuido cayó en la fosa destinada a un difunto.

El accidente ocurrió en un panteón de Ecuador hace unos días cuando familiares y amigos despedían a un fallecido; sin embargo, en pleno duelo y cuando entre los conocidos y empleados estaban listos por enterrar el ataúd donde reposan los restos de su ser querido, un repartidor de flores llegó y se robó todo el foco de atención.

El video viral fue compartido por la cuenta de TikTok @zuly_bd, quien hasta ahora no ha dado más detalles del accidente que no sólo se viralizó en Ecuador, sino también en otras partes del mundo.

Las imágenes que son sumamente virales, con más de 69 millones de reproducciones en TikTok, muestran a un gran grupo de personas en el panteón y ante todos los presentes, un repartidor se abría espacio por su propia cuenta para entregar un arreglo de flores blancas, clásifcas en un funeral.

Sin embargo, en un descuido al voltear a ver a todos los presentes, dio un paso fallido y terminó cayendo al vacío en la fosa que se había cavado para enterrar el ataúd. Inmediatamente, todos los presentes interrumpieron su duelo para voltear a ver el accidente. Por su parte, un joven no dudó en correr al auxilio del repartidor.

Cabe destacar que la situación fue tomada por humor entre los presentes y los usuarios de redes sociales, donde incluso se le puso un audio encimado para tener un accidente todavía más gracioso.

En redes se leen mensajes como:

El muerto viendo que le ganaron lugar.

El repartidor: Casi me muero.

El difunto no quería irse solito.

Doble kill

Entrega a domicilio, excelente servicio.

Se lo quiso llevar.

El que falleció: por lo menos no me voy solo.

Todavía ni le tocaba y ya se quería ir.

