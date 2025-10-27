VIDEO: Viaja de Texas a Saltillo para conocer al «amor de su vida» y ella le robó el coche y el celular

La historia del desafortunado viajero se hizo viral en redes sociales después de dar una entrevista en la que narró cómo fue que le robaron sus cosas.

Dicen que uno, por amor, es capaz de lo que sea, incluso viajar cientos de kilómetros con tal de encontrarse con la persona amada. Y como en la canción de Joan Sebastian: «cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar», se lanzan a la aventura.

Pero a veces las cosas no salen bien, y lejos de encontrarse con un idilio, terminan con menos de lo que tenían cuando llegaron. Y lo peor, sin el amor que fueron a buscar. Así le ocurrió a Michael Soule, un joven que, por amor, viajó desde Texas, Estados Unidos a Saltillo, Coahuila, en México y ella terminó robándole el coche, el celular y las llaves.

La historia del desafortunado viajero se hizo viral en redes sociales después de dar una entrevista a un noticiero local, en la que narró cómo fue que le robaron sus cosas después de viajar más de 360 kilómetros desde la ciudad de Eagle Pass en Texas hasta Saltillo para vera una chica que conoció por Internet.

En un descuido perdió sus pertenencias

Michael contó que, tras conocer a la chica a través de Internet, tomó la decisión de viajar hasta Saltillo para encontrarse con ella. Una vez juntos, a bordo del auto del joven ella le sugirió que bajara para ir al baño, pues había una fila grande; Michael hizo caso a la sugerencia y ahí fue cuando afirma que ocurrió el robo.

«Llegamos aquí y ella me dijo, eh pues ve al baño porque la fila está larga, porque yo vivo allá en Eagle Pass. Y me bajé, hice del baño, salí y se peló. Se llevó mi teléfono, mi carro y mis llaves», narró

Si estas teniendo un mal día solo te recuerdo que este compa fue a Saltillo desde Eagle Pass Tx a ver a una chava que conoció por internet pero cuando fue al baño ella se fue y se llevó su auto, su cel y sus llaves. pic.twitter.com/szmHfFgmpE — El CondeNado (@elconde_nad0) October 27, 2025

Internautas se burlan de la situación

El caso de Michael Soule despertó diversas reacciones entre los internautas, la mayoría haciendo mofa de la experiencia por la que atravesó y de su ingenuidad. Estos son algunos de los comentarios:

Como dice el corrido: que te sirva de lección.

Tiene cara de que ya antes se la habían aplicado.

Se fue a cambiar la peluca como con el papá de Milhouse.

Ira con esa tranquilidad que que lo cuenta, hasta feliz se le ve al compa.

Bienvenido a México.

El nene acaba de nacer ayer.

