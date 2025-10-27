Vuelca camioneta en Altamira y termina recargada en poste

Los hechos ocurrieron a las 09:45 horas y la unidad dañada fue una Nissan Kicks,modelo 2020 y el operador fue identificado como Daniel L

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una camioneta volcó en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, la mañana de este lunes y terminó recargada en un poste de alumbrado público.

Los hechos ocurrieron a las 09:45 horas y la unidad dañada fue una Nissan Kicks,modelo 2020 y el operador fue identificado como Daniel L, de 51 años de edad y residente de la colonia Felipe Carrillo Puerto en Ciudad Madero.

La camioneta era desplazada de sur a norte yse presume que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control y, al intentar maniobrar, sobrevino la volcadura, dio vueltas,pero quedó detenida sobre la estructura metálica.

Peritos de la Dirección de Tránsito, a cargo de Pablo Fernández, tomaron conocimiento del hecho y elaboraron el parte vial correspondiente, mientras que el vehículo fue llevado al mesón donde quedó a disposición de la corporación.

El sitio del accidente permaneció cerrado por más de una hora, lo que afectó la circulación de vehículos con dirección de Ciudad Madero hacia Altamira.

Elementos de la Guardia Estatal también acudieron al lugar para realizar las labores de resguardo y control vehicular.

Desde la semana pasada, han vuelto a repuntar los choques y volcaduras en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio.

El viernes pasado, un camión de volteo se impactó de frente con la protección de un poste de alumbrado público, cuyo operador resultó lesionado.

A pesar de las condiciones en que se encuentra el corredor, el exceso de velocidad es el principal factor de los accidentes viales.

Por. Óscar Figueroa

La Razón