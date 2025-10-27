«Ya no se hacen las grandes peleas»: Evander Holyfield critica al boxeo actual

El integrante del salón de la fama habló sobre la actualidad del deporte y afirmó que en su época se enfrentaban los peleadores mejor rankeados

El boxeo vive inestabilidad en la actualidad, tras los nuevos contratos y las figuras que comienzan a aparecer, pero para el integrante del Salón de la Fama, Evander Holyfield, hay un gran problema en este deporte: no se hacen las grandes peleas en el mejor momento.

Durante la conferencia de prensa que se realizó en Ciudad de México junto al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, el excampeón mundial en dos divisiones afirmó que los mejores peleadores deben enfrentarse entre ellos o ante los mejor rankeados, tal como ocurrió en su época.

El boxeo actual vive un momento diferente, sobre todo en los pesos pesados. Veo que no se atreven a enfrentarse a los mejores. Tienes que pedirle a los campeones que se enfrenten a los mejores clasificados para hacer lo correcto, y eso no está pasando”, dijo.

Con un récord de 44-10-2, The Real Deal aseguró que no debe haber miedo de hacer las grandes funciones.

En mi época los campeones siempre peleaban contra los mejores. Dábamos todo, éramos peleadores más arrojados. Yo nunca le tuve miedo a nadie. La diferencia con hoy es que dábamos lo mejor de nosotros».

Holyfield recuerda sus inicios y resalta el valor del boxeo amateur en los Juegos Olímpicos

Por otro lado, el medallista de bronce en 1984 aseguró que el boxeo amateur en los Juegos Olímpicos es clave en la carrera de las principales estrellas.

Creo que el boxeo amateur es muy importante. Así fue como yo llegué al boxeo: quería estar en el equipo olímpico y lo logré en Los Ángeles 1984. Aunque fui descalificado, esa pelea me dio exposición y la oportunidad de mostrar que era un buen peleador.”

“Es importante que el boxeo siga en los Juegos Olímpicos. Se necesita una federación sólida y personas que entiendan el deporte. Que Gennady Golovkin sea candidato a presidente me parece positivo, porque fue boxeador y sabe lo que se necesita», dijo.

Además, habló sobre el actual rey de los pesos completos, Oleksandr Usyk, asegurando que es un peleador de otro nivel.

Oleksandr Usyk es un gran boxeador. Es el primero que, cuando fui a Rusia, se me acercó y me dijo que haría lo mismo que yo hice, y lo logró: ser campeón indiscutido en dos divisiones. Estamos en dos épocas distintas. Claro que si me preguntan, yo diría que ganaría, porque nunca pienso que voy a perder. Pero él también pensaría lo mismo. Así es el boxeo.”

También mandó un mensaje a los jóvenes boxeadores que buscan ser campeones del mundo.

La lección más importante que me dejó el boxeo es no rendirme. No sabes qué tan fuerte te va a golpear alguien, pero debes tener el valor de seguir adelante. La determinación es lo que te hace triunfador.”

Por último, habló sobre las desventajas que afrontó al subir a los pesos completos y cómo superó cada reto.

Cuando enfrentaba rivales más grandes, mi ventaja eran las manos rápidas. El boxeo es un arte: se trata de pegar y que no te peguen. A veces hay que acercarse tanto al rival que no tenga espacio para golpearte.”

Holyfield es considerado uno de los mejores pesos completos de la historia, tras ser campeón indiscutido de los cruceros y de la división reina, siendo el primero en conseguir este hito.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO