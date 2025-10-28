Alcaldes a la escuela

CATALEJOS/ MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Parece que en Morena tienen bien detectado el principal riesgo que corre su hegemonía política y electoral.

Más allá de los conflictos internos, propios de cualquier movimiento tan dominante, si algo pudiera hacer perder a la 4T el terreno ganado en las urnas, es la mala gestión de sus gobiernos municipales.

En el país hay más de 800 ayuntamientos bajo control morenista, 26 en Tamaulipas, entre ellos los más importantes en términos de población y presupuesto.

En ese universo de alcaldes, síndicos y regidores, hay muchas diferencias en cuanto a capacidades y respuestas a la ciudadanía.

Según la última encuesta nacional de seguridad pública del INEGI, el estado tiene alcaldes situados entre los de mejor “percepción de la población de 18 años y más sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas”, pero también entre los peor calificados.

En la parte alta de la tabla aparece el gobierno de Carmen Lilia Canturosas en Nuevo Laredo con un 46.2%, ubicada en la octava posición nacional; en contraste con el ayuntamiento de Reynosa que preside Carlos Peña Ortiz, con una percepción positiva de apenas el 17.9%, lo que lo sitúa entre los últimos diez del país.

Los otros municipios de Tamaulipas donde se realiza esta medición son Victoria, donde el alcalde Eduardo Gattás salió con una percepción del 26.3% y Tampico (según la metodología del INEGI, en realidad mide a las tres ciudades de la zona conurbada, lo que incluiría a Mónica Villarreal, Erasmo González y Armando Martínez) con un 31.9%.

Sobra recordar la relevancia de los gobiernos municipales en el ecosistema político mexicano: es la autoridad más próxima a la ciudadanía, la responsable de los servicios indispensables para una calidad de vida aceptable, y por ende, el primer receptor de los reclamos. Son, a final de cuentas, los representantes más fieles de la marca Morena.

Esta debe haber sido la razón que despertó alertas en la dirigencia nacional del partido, como para haber ideado la llamada Escuela Municipalista que tiene la intención de capacitar a sus presidentes municipales, regidores y síndicos, en la tarea que ya desempeñan, y desde luego, comprometerlos a mantener la línea ideológica de la Cuarta Transformación.

Sobran ejemplos en Tamaulipas de ediles que llegaron a donde están con la bandera morenista, pero sin siquiera esforzarse por respetar la agenda política del partido que los llevó al poder.

La 4T está a tiempo de corregirlo: falta un año para que inicie formalmente el próximo proceso electoral. Y a reserva de conocer la severidad con la que se implementará, la escuelita de los alcaldes servirá de algún modo para evaluar a sus representantes en los ayuntamientos.

Desde ahora se puede anticipar que habrá muchos reprobados.

Reynosa: 17.9

Victoria: 26.3

Tampico: 31.9

Nuevo Laredo: 46.2

Con miras a evitar malos manejos, gobiernos distantes de los electores y ausencia de resultados, la dirigencia nacional de Morena creará una escuela de capacitación para más de 800 alcaldes que tiene actualmente en el país.

De acuerdo a legisladores consultados por Latinus, el partido Morena suscribirá un convenio con “una institución educativa de prestigio” con el objetivo prioritario: que los presidentes municipales aprendan a gobernar y evitar así, que empañen las campañas electorales de las elecciones intermedias del 2027.

Además, se trata de que los presidentes municipales surgidos de su partido no incurran en atribuciones que no corresponden a su cargo, cómo elaborar un presupuesto, cómo ejercer los recursos sin caer en gastos irregulares, que conozcan las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

También deberán abrir las puertas de sus respectivas sedes para dedicar el día lunes de cada semana a recibir a la ciudadanía en audiencias públicas junto con sus gabinetes y garantizar la premisa de Morena de ser “un gobierno cercano a la gente”.

Los alcaldes deberán contar con un promedio de asistencias a las clases de un 80% y serán evaluados con base en una tira de materias que se definirá luego de que Morena suscriba un convenio con la “institución de prestigio” en los próximos días.

Todos los presidentes municipales deberán enfocar sus acciones en seis rubros fundamentales:

Agua Drenaje Pavimentación Alumbrado público Manejo de basura Seguridad

Estas áreas buscan atender de forma directa las necesidades básicas de la población.

“Día del Pueblo” y formación obligatoria

También se estableció el “Día del Pueblo”, una jornada semanal de audiencias públicas obligatorias donde los alcaldes deberán atender directamente a la ciudadanía.

Además, alcaldes, regidores y funcionarios municipales deberán asistir a la Escuela Municipalista de Morena, donde recibirán formación en:

Finanzas sanas

Austeridad republicana

Gestión eficiente

Por. Miguel Domínguez Flores