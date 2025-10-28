Alistan compra extraordinaria de medicamentos para cáncer

El secretario de Salud de Tamaulipas, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó la gestión de recursos para adquirir las medicinas

ALTAMIRA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas alista una compra extraordinaria de medicamentos oncológicos para cubrir las necesidades de los pacientes en los últimos dos meses del año.

La acción busca asegurar el abasto total de los insumos vitales para la atención de cáncer en la entidad.

El secretario de Salud de Tamaulipas, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó la gestión de recursos para adquirir las medicinas, aunque reconoció que el presupuesto del final de año es un desafío.

«En medicamentos oncológicos se está tramitando una compra extraordinaria porque tenemos el 90 por ciento de ellos. En estos dos meses que vienen, si no se surte medicamento y es difícil en este momento considerar una entrada de recursos, esa parte la estamos trabajando», explicó durante un recorrido que hizo en la clínica del DIF Altamira.

El funcionario destacó que la disminución de la mortalidad en casos de cáncer en el estado, que pasó de 24 a 16 por cada mil habitantes entre 2024 y 2025, es resultado de la detección temprana.

Indicó que mientras menos avanzado se detecte el cáncer, mayores son las posibilidades de recuperación y menor el gasto.

Hernández Navarro comentó que, aunque la Secretaría de Salud asumió la responsabilidad como parte rectora, se reunirá con instituciones como el IMSS, ISSSTE y SEDENA para coordinar una posición unificada en materia de salud en la entidad.

Por Óscar Figueroa

La Razón