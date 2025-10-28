Avanza programa de reposición de pavimento de COMAPA SUR en beneficio de la comunidad

Los trabajos se llevan a cabo en coordinación con los Ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, contando con el respaldo del Gobierno del Estado

Dando cumplimiento al programa de reposición de pavimento que se realiza posterior a obras de mantenimiento de la infraestructura hidrosanitaria, COMAPA SUR ejecutó la reintegración de concreto hidráulico en la calle Chihuahua, entre Jaumave y Mérida, de la colonia Hidalgo en Ciudad Madero.

En esta vialidad se llevó a cabo previamente la rehabilitación de una línea general de drenaje en un tramo de 50 metros lineales que presentaba daños, lo que provocaba escurrimientos de aguas residuales, por lo que con esta intervención se optimiza el funcionamiento de la red general de drenaje y se garantiza un entorno más saludable para las familias del sector.

Esta acción forma parte del programa permanente de reposición de pavimento que COMAPA SUR ha implementado en Tampico y Ciudad Madero, para que las arterias afectadas por obras de mantenimiento a la red hidráulica sean rehabilitadas en el menor tiempo posible, reduciendo molestias y reforzando la seguridad vial.

Los trabajos se llevan a cabo en coordinación con los Ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, contando con el respaldo del Gobierno del Estado, lo que permite una menor afectación en la movilidad, mayor seguridad para las personas y un claro beneficio en materia de salud y bienestar para las familias de la zona sur de Tamaulipas.

POR MARIO PRIETO