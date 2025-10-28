Blindarán bancos por temporada de aguinaldos ante intentos de fraude a adultos mayores

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la próxima llegada de diciembre y los esperados aguinaldos, autoridades y empresarios de Ciudad Victoria se han unido para blindar los bancos y proteger a los usuarios, especialmente a los adultos mayores, de posibles fraudes y robos.

José Luis Loperena González, presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, informó que desde hace semanas se reforzó la coordinación entre comercios, instituciones bancarias y corporaciones como la Guardia Estatal, Sedena, Fiscalía General de Justicia, Tránsito y el Secretariado Ejecutivo.

“Estamos actuando antes de que el problema ocurra. En Victoria prácticamente no se han registrado robos ni fraudes bancarios en los últimos meses, pero queremos mantenerlo así”, afirmó Loperena.

El operativo busca prevenir un modus operandi común en otras ciudades, donde personas se hacen pasar por clientes o supuestos “ayudantes” para engañar a adultos mayores dentro o fuera de las sucursales, robarles su tarjeta o cambiarla por otra.

“Son gente con mucha labia. Les ofrecen apoyo, les piden el NIP o les hacen creer que están ayudando, pero terminan quitándoles el dinero”, explicó el presidente de la Mesa.

Ante esto, las autoridades ya preparan rondines de vigilancia en los bancos y establecieron líneas directas de comunicación con los encargados de las sucursales, para reaccionar de inmediato ante cualquier situación sospechosa.

Loperena pidió a los ciudadanos no aceptar ayuda de desconocidos dentro o fuera de los bancos y, en caso de necesitar orientación, acudir únicamente con personal identificado.

“Pequeñas acciones pueden generar un gran impacto de prevención. Queremos que la gente cobre su dinero en paz y que la ciudad mantenga sus buenos números en seguridad”, subrayó.

Actualmente, cinco instituciones bancarias importantes de Victoria participan activamente en las reuniones de la Mesa de Seguridad, donde también se abordan las inquietudes del sector comercial de cadenas como Lala, Zayniken y varias farmacias.

El objetivo es claro: que este cierre de año los victorenses cobren, gasten y disfruten sus aguinaldos sin miedo.

