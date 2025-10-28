Caos y presunta venta de turnos para vacunación de BCG en Tampico

Algunas personas pasaron toda la noche formadas, como Reyna Haro, abuela que buscaba el biológico para su nieta Romina de dos meses de edad.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una escena que debería ser de orden y protección a la salud infantil terminó por convertirse en un caos.

Desde las 6 de la mañana del lunes 27 de octubre, cerca de 200 madres, padres y abuelos hicieron fila en el exterior de la Unidad de Salud IMSS Bienestar en la colonia Del Pueblo de Tampico, buscando uno de los apenas 70 turnos disponibles para la vacunación de BCG contra tuberculosis para recién nacidos y bebés.

Algunas personas pasaron toda la noche formadas, como Reyna Haro, abuela que buscaba el biológico para su nieta Romina de dos meses de edad. Entre la falta de información y la incertidumbre, se generaron dos filas distintas, lo que provocó molestias entre quienes aseguraban haber llegado primero. “Es un desorden que tenemos aquí”, reclamó Rosa Elena, oriunda de Ciudad Madero, quien afirmó haber llegado a las 11 de la mañana y acusó que había quienes pretendían colarse en la fila original.

La desesperación creció al punto de requerir la presencia de una patrulla de la Guardia Estatal, cuyos elementos acudieron a calmar los ánimos mientras personal de salud intentaba explicar el proceso de vacunación. El enojo no era menor: el desabasto de biológicos ha obligado a muchas familias a peregrinar por distintos hospitales sin éxito.

TESTIMONIOS Y DENUNCIA

Mario Rico Cavazos, abuelo de un bebé de 19 días llamado Ainar, denunció la presunta venta de turnos hasta en mil pesos y el viacrucis de buscar la vacuna en distintas instituciones de salud sin encontrarlo.

«Al Civil y no hay… hay desabasto. No me consta pero según estuvieron vendiendo los números a mil pesos… ellos venden bien fácil váyanse, nosotros le cuidamos el lugar aquí los que corren riesgo son los bebés»

En el exterior del Centro de Salud de la colonia Del Pueblo también hubo fricciones entre padres y madres de familia que se quedaron afuera en medio del llanto de bebés que esperaban para ser inmunizados.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón