Descenderán las temperaturas hasta 7 grados por frente frío No. 11; pide SET estar atentos a avisos oficiales

Una masa de aire frío moderada ingresará al territorio tamaulipeco durante las próximas horas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos ante la entrada del frente frío número 11, que provocará un descenso importante en las temperaturas a partir de este miércoles en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil, una masa de aire frío moderada ingresará al territorio tamaulipeco durante las próximas horas, ocasionando un cambio notable en las condiciones climáticas, con mínimas de hasta 7 grados centígrados en la zona norte.

Para la región centro se espera una temperatura mínima de 10 grados, mientras que en el sur el termómetro marcará cerca de 13 grados el jueves por la mañana. Este fenómeno también traerá lluvias aisladas y evento de “norte”, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, e incluso hasta 90 en la franja costera.

Aunque las temperaturas no descenderán por debajo de los 5 grados, la SET informó que las clases se mantendrán con normalidad en todos los niveles educativos. Sin embargo, recomendó a las familias tomar precauciones y abrigar adecuadamente a niñas, niños y adolescentes al acudir a los planteles para prevenir enfermedades respiratorias.

La dependencia estatal subrayó que este será el primer descenso térmico perceptible de la temporada, por lo que invitó a la comunidad escolar a seguir únicamente la información oficial que emitan las autoridades de Protección Civil y los canales institucionales del Gobierno del Estado, a fin de evitar rumores o datos imprecisos.

El frío persistirá entre miércoles y jueves, mientras que para el viernes se prevé un ligero ascenso en la temperatura. La Secretaría de Educación reiteró su compromiso de velar por la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y garantizó que las actividades escolares se desarrollarán en condiciones seguras ante la entrada del frente frío número 11.

Por Raúl López García