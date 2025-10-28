Día de muertos y Halloween dan respiro al sector papelero

Papelerías reportan recuperación en ventas por Halloween y Día de Muertos en el sur de Tamaulipas

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con el inicio de las festividades de Halloween y Día de Muertos, las papelerías de la zona sur de Tamaulipas registran una notable recuperación en sus ventas.

Adela Hernández, empresaria del sector papelero, informó que este fenómeno económico es impulsado por la demanda de materiales tradicionales para la elaboración de altares, decoraciones y manualidades escolares.

“Desde el viernes, fin de semana que comenzó a verse el movimiento en los negocios, aquí en el centro, a comprar lo que necesitan para el altar, para las manualidades en las escuelas, para todas la festividad”, dijo.

Los artículos más solicitados son el papel picado, papel china, unicel y pinturas acrílicas, además de figuras alusivas a las ofrendas, como calaveras, veladoras y flores de cempasúchil elaboradas a mano.

“Después de un par de años complicados, esta temporada está resultando muy positiva. Los clientes regresaron a comprar materiales para sus altares y decoraciones escolares”,dijo.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón