Foro de Petrolíferos, espacio de análisis sobre los nuevos reglamentos del sector

CIUDAD MADERO, TAM.- El Foro “Petrolíferos en México: Seguridad y Transición Energética” se consolidó como un espacio de análisis sobre los nuevos reglamentos del sector emitidos por la Secretaría de Energía, afirmó el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, el funcionario destacó que este encuentro es el primero en realizarse tras la publicación de dichos lineamientos y convocado desde el ámbito público, lo que le otorga un valor estratégico al reunir a representantes de toda la cadena energética.

“Este foro es el punto de encuentro entre la industria, la academia y el gobierno para analizar el impacto de los nuevos reglamentos y sus oportunidades para el desarrollo energético de México”, expresó Ángel Jiménez.

El evento, precisó, es el último foro preparatorio rumbo al Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, programado del 24 al 26 de noviembre, donde se presentarán las conclusiones derivadas de todos los encuentros previos.

Durante la jornada se llevarán a cabo conferencias sobre la calidad de los combustibles, medición y trazabilidad del producto, además de paneles sobre el nuevo marco regulatorio y los retos de la transición energética.

En la conferencia participaron también Juan Dionisio Cruz, rector del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; Andrés Gutiérrez, CEO de Ciefsa; Alicia Zazueta Payán, CEO de EServices; Gobirish Mireles, subsecretario de Hidrocarburos de la SEDENER, y el propio secretario Walter Julián Ángel Jiménez.

