Llegarán más vacunas BCG a Tampico la próxima semana

Reconoció que el desabasto de biológicos ocurre en todo el país y también afecta al sur de Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Luego del caos y la preocupación de madres, padres y abuelos por la escasez de la vacuna BCG contra la tuberculosis en Tampico, la directora de la Unidad de Salud IMSS Bienestar en la colonia Del Pueblo, Jessica Isabel Acosta Palomo, aseguró que la próxima semana arribarán más dosis para recién nacidos y bebés.

Reconoció que el desabasto de biológicos ocurre en todo el país y también afecta al sur de Tamaulipas, por lo que este martes solamente se otorgaron 70 turnos para vacunación. Expresó que la falta de vacunas generó alarma entre las familias, quienes incluso acudieron desde las seis de la mañana, pese al riesgo de exponer a los menores al sol.

Acosta Palomo señaló que la vacuna BCG puede aplicarse desde recién nacidos hasta antes de los cinco años, lo que da margen suficiente para garantizar la inmunización.

Estimó que tan sólo en este Centro de Salud se aplican hasta 400 dosis al año, incluidas las de población proveniente de Altamira, Pánuco y otras zonas de la región huasteca.

Para mantener el orden, se integrará un listado de números telefónicos de madres y padres de familia para avisarles conforme lleguen más lotes del biológico y así impedir que pasen horas formados con sus bebés.

La funcionaria pidió tranquilidad a la población:

“Va a llegar suficiente vacuna para cubrir lo que falta; todos se van a vacunar”.

Sobre la presunta venta de turnos hasta por mil pesos, dijo desconocer la situación y aclaró que fueron los propios padres quienes organizaron la lista:

“No quisimos hacerlo nosotros porque sabíamos lo que podía ocurrir”.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón