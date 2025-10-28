Locatarios del Mercado Argüelles celebran con fe y música a San Judas Tadeo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con flores, mariachi y una misa especial, los locatarios del tradicional Mercado Argüelles se reunieron este martes para celebrar a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles, en un ambiente lleno de fe, alegría y comunidad.

Desde temprana hora, comerciantes y visitantes comenzaron a congregarse frente al histórico inmueble, donde se colocó un altar adornado con veladoras, globos verdes y blancos, así como la imagen del santo, a quien los locatarios consideran su protector.

“Hoy los esperamos a todos los que quieran acompañarnos aquí afuera del Mercado Argüelles, con mucho amor y emoción para festejar a San Juditas”, expresó la señora Claudia, madrina del evento, quien destacó que esta es la tercera ocasión en que se realiza el festejo de manera consecutiva.

Las actividades incluyeron las tradicionales mañanitas con mariachi, seguidas de una misa oficiada por el padre de la Iglesia del Ocho, quien realizó oraciones y sanaciones para los asistentes.

La celebración, organizada por todos los locatarios sin distinción, busca mantener viva la devoción y la unión entre los comerciantes del mercado, además de agradecer los favores recibidos durante el año.

“Para mí son todos los locatarios los que hacen posible esta fiesta. Todos participamos con el corazón”, añadió la madrina.

El festejo a San Judas Tadeo se ha convertido ya en una tradición esperada dentro del Mercado Argüelles, reflejo del espíritu solidario y religioso que caracteriza a sus comerciantes.

Por. Raúl López García