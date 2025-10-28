México solicita la extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República confirmó que en México hay dos órdenes de aprehensión vigentes contra el esposo de la exconductora Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió iniciar el trámite en Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado en México por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

“La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición en este caso”, informó la FGR.

De acuerdo con la Fiscalía, desde el pasado 17 de octubre, un juez del país del norte determinó la deportación de Álvarez Puga, pero su defensa impugnó esa decisión.



El 12 de noviembre se definirá la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga

Será hasta el próximo 12 de noviembre, cuando el juez migratorio decida si el empresario será deportado a México.

“Desde el 17 de octubre pasado, un Juez migratorio estadounidense determinó la deportación de dicha persona, ante lo cual sus abogados, en ese país, recurrieron esa orden de deportación, sobre la cual se pronunciará la autoridad, el próximo miércoles 12 de noviembre”, indicó la FGR.

El esposo de la conductora Inés Gómez Mont tiene en su contra dos órdenes de aprehensión, una por delincuencia organizada y lavado de dinero y otra por defraudación fiscal.

Además, la Fiscalía ya había solicitado a la Interpol que emitiera una ficha roja para la búsqueda y localización del empresario.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) mantiene vigente esa alerta en 196 países.

Actualmente, Álvarez Puga se encuentra detenido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida, en Estados Unidos.

