Morena, arrasaría en 2027

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

A un año para el arranque formal del proceso electoral de 2026-2027, Morena es otra vez el favorito para ganar con amplia ventaja 15 de las 17 gubernaturas que serán renovadas, así como para consolidar el control de la mayoría de los congresos locales y la supremacía como primera fuerza política.

De acuerdo con una encuesta de Demoscopia Digital publicada el 25 de octubre, si hoy fueran las elecciones el partido de la 4T ganaría los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, SLP, Zacatecas, sacaría de Nuevo León al MC y al PAN de Chihuahua.

Acción Nacional, según la misma medición, conservaría únicamente las de entidades federativas de Aguascalientes y Querétaro, en tanto que el PRI no obtendría ninguna.

La intención del voto sería muy similar a la de los comicios de 2024 en los que Morena y aliados arrasaron.

A decir del sondeo, el partido de la Cuarta Transformación continúa conservando altos niveles de aprobación, 80 por ciento de respaldo ciudadano en las gubernaturas de Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, igual que en el resto del país en donde la elevada aceptación está asociada esta vez al arrastre y la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los partidos de oposición, en cambio, competirían con márgenes de ventaja muy limitados.

EL PSD DESIGNA COORDINADORES

En temas locales, el exdirigente estatal del PRD, David Valenzuela, fue nombrado coordinador municipal del Partido en ciernes Construyendo Sociedades de Paz, CSP, conformado por los remanentes del desparecido Partido Encuentro Social (PES), organización política de corte evangelista, en el municipio de Altamira, Ayuntamiento en el que partido del sol azteca cuenta con 2 regidores.

En los círculos políticos se comenta que esta semana serán designados coordinadores distritales de la zona sur y que, en el correspondiente al 08, que abarca los municipios de Altamira y Madero, la coordinación se asignaría al maderense Manuel Aviña Bravo.

A propósito, el CSP, que ha sido la primera agrupación de lograr las asambleas distritales, 200, exigidas como mínimo para conseguir el registro, llegó ya a 215 avaladas por el INE y sus dirigentes estiman que alcanzarán las 300

Una vez concluida esta etapa intensificarán la de afiliación y se han propuesto obtener el reconocimiento de las autoridades electorales como nuevo partido político con números arriba de los exigidos por la legislación.

Cabe recordar que en su incursión electoral de 2018 el PES consiguió 56 diputaciones federales y 8 senadurías, lamentablemente, tres años más tarde, en al del 2021, se vino abajo, debido a que la institución no logró el 3 por ciento del total de los sufragios y le fue cancelado el registro.

La actual es la tercera intentona.

POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com