Pemex proyecta pagos por 220 mil millones de pesos

La empresa estatal informó que entre enero y septiembre se han pagado 299 mil millones de pesos a proveedores y contratistas.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Petróleos Mexicanos reportó un avance sostenido en su desempeño financiero y operativo durante el tercer trimestre de 2025, al presentar un saldo de deuda con proveedores de 517 mil millones de pesos.

De acuerdo con un comunicado , la cifra representa un incremento marginal de 2.2 por ciento respecto al cierre de 2024.

La empresa estatal informó que entre enero y septiembre se han pagado 299 mil millones de pesos a proveedores y contratistas.

Además, se incorporaron 29 mil 197 millones a través del Programa de Financiamiento de Inversión 2025, coordinado por Banobras, con el objetivo de agilizar la liberación de recursos pendientes.

Pemex precisó que en los próximos meses se destinarán 220 mil millones de pesos adicionales para liquidar adeudos, como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional, responsabilidad financiera y sostenibilidad operativa.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón