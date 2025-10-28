Piden intercesión de San Judas para las familias afectadas por el desbordamiento de ríos en la Huasteca Veracruzana

Integrantes de procesiones a San Judas Tadeo se desplazaron a pie desde las 5:00 am de hoy desde Tamós, Veracruz hasta la iglesia de "Nuestra Señora de San Juan de los Lagos"

TAMPICO, TAM.- Tras el desbordamiento de ríos en la Huasteca Veracruzana; integrantes de procesiones a San Judas Tadeo se desplazaron a pie desde las 5:00 am de hoy desde Tamós, Veracruz hasta la iglesia de «Nuestra Señora de San Juan de los Lagos» (San Juanita) en la colonia Cascajal de Tampico, así lo expresó Andrés Hernández De Luna.

«Más de 10 años toda la familia viene parte de la comunidad de Tamós… más que nada cualquier enfermedad que tengamos y también para pedir por toda aquella gente que tuvo un problema de inundación que están padeciendo ahorita… nosotros pertenecemos al estado de Veracruz. Estuvimos recolectando víveres para mandar a El Higo; Álamo y a pedir por ellos»

Por su parte, Juan de Jesús Maya Reyes, sacerdote de la iglesia San Juanita, expresó que este Día de San Judas Tadeo se intensifica la afluencia de personas.

«Tenemos una asistencia muy considerable de fieles que vienen en este día muy importante para agradecerle a San Judas Tadeo tenemos una gran cantidad de peregrinos que llegan con sus mariachis, sus danzas»

Familias como Sequera desde el norte de Veracruz, cada año acuden a dar gracias a San Judas Tadeo por todas sus bendiciones.

A lo largo de este martes se realizaron peregrinaciones, mariachis y misas a partir de las 10 hrs, 12 hrs,18 hrs a las 19 hrs la peregrinación desde la Catedral hacia la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón