Portero del Inter de Milan es investigado por el asesinato de un adulto mayor en silla de ruedas

El famoso futbolista arrolló a un hombre que circulaba con su silla de ruedas electrica por la vía pública

Este 28 de octubre, Alzira Josep Martínez, portero del Inter de Milan, equipo italiano de la Serie A, está siendo investigado por posible homicidio imprudente después de haber atropellado a un hombre de 81 años de edad, quien debido a su edad se movía en una silla de ruedas eléctrica.

Según las autoridades Josep Martínez, futbolista del Inter de Milan, estaba de camino a su entrenamiento con el club cuando alrededor de las 10 de la mañana atropelló a Paolo Saibene, de 81 años de edad, quien circulaba con su silla de ruedas eléctrica por la calle y falleció en el momento.

La línea de investigación de las autoridades menciona que el adulto mayor de 81 años de edad sufrió un desvanecimiento que le generó invadir la vía por la que el futbolista de los “nerazzurri”, justamente estaba circulando, lo que a generado un momento de conmoción para los vecinos de la zona.

🇮🇹 Josep Martínez🇪🇸, portero del

Inter de Milán atropelló a un anciano de 81 años en silla de ruedas, mientras circulaba en Fenegrò, en la zona de Como. Según las primeras investigaciones, el hombre pudo haberse cruzado al carril contrario por un despiste o un percance, lo… pic.twitter.com/x3VM8YNMLU — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 28, 2025

¿Josep Martínez es culpable de asesinar a un adulto mayor de 81 años?

Según medios locales, el portero español está bajo investigación por un posible homicidio vial imprudente, pues en Italia, país donde reside como futbolista, este delito está tipificado en el código penal y en caso de que se determine qué es culpable, podría enfrentarse a cerca de 2 a 7 años de cárcel como condena.

También testigos aseguraron que el futbolista español intentó socorrer al adulto mayor luego de atropellarlo pero no puedo hacer nada para poder salvar su vida, asimismo la ayuda médica no pudo hacer nada y solo llegaron al sitio para poder certificar la muerte del hombre que circulaba en silla de ruedas.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Inter's backup goalkeeper, Josep Martinez, was involved this morning in a fatal road accident. 😢 His car struck an 81-year-old man in a wheelchair, who had suffered a medical emergency. Despite the rapid intervention of emergency services, the victim did… pic.twitter.com/Wsh3bpnxNY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 28, 2025

Hasta el momento el Inter de Milan o la Serie A no se han pronunciado al respecto, así mismo el club canceló la rueda de prensa rumbo a su siguiente enfrentamiento en la Liga Italiana, mientras tanto el cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía quienes harán las diligencias correspondientes.

Por su parte, Josep Martínez se encuentra afectado por lo que pasó, por lo que se ausentó con permiso del cuerpo técnico del Inter de Milán, de la práctica programada para este martes 28 de octubre, antes de enfrentar a la Fiorentina en la Serie A rumbo al fin de semana.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO