Recomiendan en Altamira resguardar a gatos negros

El propósito es prevenir que estos animales sean víctimas de personas que realizan rituales en esta temporada.

ALTAMIRA, TAM.- La Dirección de Bienestar Animal hizo un llamado a los dueños de gatos de color negro, para que los resguarden en sus hogares durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre.

Brytannia Alejandrina Bache Vega, directora de Bienestar Animal, exhortó a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas, recordó que los animales tienen derecho a vivir y a ser adoptados.

«Hemos exhortado a la ciudadanía a no realizar este tipo de prácticas, los animales tienen los mismos derechos de ser adoptados a permanecer con vida».

La funcionaria explicó que la creencia popular asocia a estos animales, así como a las gallinas, con rituales de sacrificio.

«Se dice que hacen sacrificios con ellos creyendo que pueden ayudarles, esperemos que no tengamos este tipo de situaciones que es más con los gatos que con los perros, al igual que las gallinas».

El año pasado, Bienestar Animal recibió un reporte en el cementerio de la Pedrera, en esa ocasión no se encontraron indicios que confirmaran la realización de un ritual con animales.

“Las personas que tengan animales, ya sea perros o gatos de color negro que los resguarden y los cuiden en estas fechas… Los gatos negros son los que sufren en estas fechas, ojalá que no lleguen reportes”, concluyó.

Óscar Figueroa

La Razón