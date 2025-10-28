Secundaria de Altamira trabaja sin luz desde hace dos meses

Para que los 115 alumnos no pierdan clases, el director Iván Rodríguez Álvarez, comentó que implementaron la modalidad híbrida

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Secundaria General Número 3 “Ganett Saleh Gattas”de Altamira, tiene dos meses sin energía eléctrica.

Para que los 115 alumnos no pierdan clases, el director Iván Rodríguez Álvarez, comentó que implementaron la modalidad híbrida, solo acuden tres horas al plantel que se localiza en la colonia Unidos Avanzamos y el resto de la jornada es en línea.

“Hemos tenido problemas con el transformador y tenemos casi dos meses sin el servicio de energía eléctrica y la escuela también tiene una cisterna que funciona con una bomba eléctrica y los servicios sanitarios están mermados”.

Resaltó que las autoridades educativas tienen conocimiento que la secundaria trabaja de manera híbrida, los alumnos tienen cinco clases de 7 de la mañana a 10:40 y las últimas dos clases a distancia.

El maestro detalló que la sociedad de padres de familia no tiene el dinero para cubrir la compra de otro transformador y por eso solicitaron el apoyo de la administración municipal.

“El alcalde nos dijo que nos va dar solución en semana y media, esperemos que así sea, aprobaron 140 mil pesos y es algo que la escuela no podía solventar porque estamos ubicados en un sector de pobreza, así viene marcado en la secretaría y los padres de familia no tienen recursos”, declaró Rando Iván Rodríguez.

Las autoridades educativas habían señalado que el proceso para la compra de un transformador es de un año por lo menos, por tal motivo los papás pidieron la intervención del gobierno municipal.

Para las cuestiones administrativas, el director agregó que han pedido ayuda a las escuelas cercanas, en este caso al Cecati 200 y a la primaria.

Por. Óscar Figueroa

La Razón