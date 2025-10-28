Suegro de Alejandro Landero asegura que el actor sí comete fraude

Tras estar lejos de los reflectores, el actor reapareció en redes sociales a través de un video con el que se difundió que vive en situación de calle

El actor Alejandro Landero sigue dando de qué hablar luego de que reapareció en redes sociales a través de un video con el que se difundió que vive en situación de calle para que reciba ayuda económica. Esta situación fue desmentida por su suegro, el actor Fernando Larrañaga, quien incluso lo acusó de cometer fraude y deslinda a su hija y pareja del actor, la actriz Fernanda Larrañaga, de esto.

Fernando Larrañaga, de 83 años de edad, le concedió una entrevista a la revista TVNotas para hablar de la situación del novio de su hija, ya que ambos son señalados de pedir dinero para sacar provecho e incluso ella fue tachada de orquestar todo, expuso el periodista de espectáculos Mich Rubalcava en su canal de YouTube.

“Voy a hablar con la familia, nadie me ha comunicado nada”, dijo inicialmente el padre de Patricia Larrañaga. Sin embargo, tras estar en contexto de que se informó de la situación de calle de Alejandro Landero y lo que involucra a su hija, el también productor subrayó que “es fraude”.

“Definitivamente se ve que esto es un fraude porque no se ve que tenga una camisa sucia, una camita en el piso”.

Cómo es la relación de Alejandro Landero con su suegro, Fernando Larrañaga

El suegro de Alejandro Landero incluso destacó que el panorama “se está poniendo peligroso” porque se presta para “una demanda o contrademanda”, sobre todo porque “hay pruebas de que (el actor) está en buen estado y habla bien”. Por lo mismo, el primer actor compartió detalles del actor acusado fraude y su relación con Patricia Larrañaga.

“Lo conozco desde hace cuatro años. Lo único que sé es que ya se había acomodado; mi hija Patricia vive con uno de sus hijos. Vi las fotos y el video y le escribí y me dijo que todo estaba bien, que había sido una equivocación. Como ya no quiso decirme más, no le insistí”.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025



Fernando Larrañaga defiende a su hija de las acusaciones de fraude

Fernando Larrañaga reiteró que Patricia Larrañaga no está relacionada con el supuesto fraude del que es acusado Alejandro Landero y expuso que su hija tiene trabajo estable, así que no necesita que la mantengan.

“Mi hija Patricia tiene su sueldo. Trabaja en la compañía, es la dueña. No creo que mi hija tuviera que mantener a Alejandro ni él a ella. Se me hace que hay que tomar cartas en el asunto antes de que se vaya más allá de lo que se tiene que ir”.

El papá de Patricia Larrañaga aprovechó para exponer que su familia es “intachable” y aseguró que Alejandro Landero “se ha querido pasar de listo”, así que espera que “no le haga daño a nadie”. Por ende, el primer actor consideró que el novio de su hija busca sacar provecho tras darse a conocer su situación de calle.

Creo que Alejandro habrá dicho ‘esto no me funcionó’ (…). “Yo le diría ‘¿no que trabajabas?, ¿no que te vestías bien? Cuando salió la primera nota de que estaba supuestamente en situación de calle, en la foto lo vi bien vestido, muy limpio. Dije ‘está preparado’. Como no tengo contacto con él, no me preocupé. Creo que esto es una señora estafa”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO