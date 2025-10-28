Tragedia en Kenia, avión se estrella instantes después de despegar; van once muertos

Los primeros reportes sugieren que la aeronave transportaba turistas a un popular destino; sin embargo, todas las personas a bordo perdieron la vida

KWALE, KENIA.- Al menos once personas perdieron la vida, luego de que un avioneta se estrelló región costera de Kwale, en Kenia. De acuerdo con reportes de medios locales, el siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes 28 de octubre, cuando los pasajeros se dirigían a la Reserva Nacional de Maasai Mara, pero fueron sorprendidos por el mal clima, el cual complicó la tarea de los pilotos y podría estar relacionada con el accidente.

Sobre la identidad de las víctimas, la aerolínea Mombasa Air Safari, informó que la avioneta transportaba 10 pasajeros al momento del siniestro; ocho húngaros y dos alemanes. En la aeronave también murió el capitán, quien era keniano. «Lamentablemente, no hay sobrevivientes», informó Mombasa Air Safari a través de un comunicado emitido tras el accidente.

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil notificó que el accidente ocurrió en Kwale, cerca de la costa del Océano Índico. Medios de comunicación locales detallaron que, tras el accidente, el avión se prendió en llamas y fue consumido por el fuego, por lo que los restos de los pasajeros estarían irreconocibles y se requeriría de pruebas genéticas para lograr la identificación de los pasajeros fallecidos.

Aunque, hasta ahora, no se han dado a conocer las causas oficiales del accidente, medios locales han informado que el clima en la zona podría haber influido en el siniestro, pues han prevalecido las lluvias y la niebla, lo que pudo haber complicado las tareas de los pilotos. No obstante, se espera que en las próximas horas las autoridades oficiales den a conocer más información sobre lo sucedido.

¿Qué ocasionó el accidente?

Equipos de emergencia y personal forense acudieron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate y comenzar la recuperación de los cuerpos. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la aeronave completamente destruida, con piezas esparcidas a lo largo de un camino de tierra, mientras los bomberos trabajaban para sofocar las llamas.

El comisionado del condado de Kwale, Stephen Orinde, explicó que las tareas de investigación se han visto afectadas por las condiciones meteorológicas adversas. “El clima no ha sido favorable desde la madrugada; la lluvia y la niebla complican el acceso y las labores de peritaje”, señaló en declaraciones a medios locales.

Autoridades de aviación confirmaron que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas del siniestro, aunque todo apunta a que el mal tiempo fue un factor determinante.

Aerolínea confirma que no hay sobrevivientes

La aerolínea propietaria de la avioneta emitió un comunicado expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que está brindando apoyo total a los deudos. “Nuestro principal compromiso es con las familias afectadas y con las autoridades para esclarecer lo ocurrido”, informaron.

Cabe mencionar que, días atrás el Departamento Meteorológico de Kenia había emitido una alerta por la tormenta “Chenge”, que se espera provoque intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento en gran parte del país, las cuales han coincidido con el accidente aéreo de este martes 28 de octubre. Se espera que en los próximos días se informe sobre las causas que provocaron la tragedia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.