Vecinos buscan a “Rojo”, el perrito más querido del fraccionamiento Las Misiones.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el corazón en la mano, vecinos del fraccionamiento Las Misiones piden el apoyo de la comunidad para encontrar a Rojo, un perrito rescatado que se ha ganado el cariño de todos en la colonia.

“Rojo” responde precisamente a ese nombre y es reconocido por su nobleza y mirada tierna. Fue adoptado por los vecinos después de que su anterior dueño falleciera, y desde entonces se convirtió en el guardián y amigo de todos los que habitan el sector.

Los residentes explicaron que el lomito suele caminar tranquilo por las calles del fraccionamiento, pero esta vez no regresó a casa. “Lo extrañamos mucho, todos lo queremos. Es parte de nuestra comunidad”, comentaron con preocupación.

Quienes lo vean o tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con los vecinos del Fracc. Las Misiones o acercarse directamente a la zona para ayudar a reunirlo con su familia adoptiva.

🐾 Rojo no es solo un perro, es un símbolo de amor y solidaridad vecinal. Ayudemos a que vuelva a casa. ❤️

Por Raúl López García