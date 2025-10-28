VIDEO: Entrado en copas, Christian Nodal lanza fuerte insulto contra… ¿Pepe Aguilar?

El cantante terminó su show y él estaba muy pasado de copas, tanto que su personal lo tuvo que ayudar a caminar para que no perdiera el equilibrio

Este fin de semana Christian Nodal se presentó en un famoso recinto en Monterrey, Nuevo León en donde como ya es una costumbre cantó acompañado de su esposa Ángela Aguilar, además, tuvo como invitado a Pepe Madero, ex vocalista de la banda de rock mexicana Pxndx.

A lo largo de evento, Nodal no solo cantó sus éxitos sino que también estuvo brindando con su público, a tal grado que el sonorense terminó muy pasado de copas, pues al dedicar unas palabras a sus seguidores se le escuchaba con dificultad para hablar debido al efecto del alcohol, incluso el cantante habría lanzado un insulto el cual, asistentes al show aseguran pudo estar dedicado a su suegro, Pepe Aguilar.

¿Insultó al padre de Ángela Aguilar?

Fue a lo largo de su presentación en Monterrey donde Christian Nodal no solo interpretó canciones de su repertorio, sino también dejó ver que su suegro Pepe Aguilar aprueba que cante sus éxitos, sin embargo, antes de entonar el famoso tema “Por Mujeres como tu”, el sonorense dedicó unas palabras al padre de su esposa.

Aunque, Nodal nunca mencionó el nombre de su suegro, el público que estuvo presente aseguró que se trataba de Pepe Aguilar, pues, ya en un estado inconveniente, el intérprete de “De los besos que te dí”, habló sólo con groserías.

“Bendito Dios tengo la fortuna, el respeto y el cariño de que yo la canto y el pinch* viejo, cabr*n de dos metros y se siente bien orgulloso a la ver**, tu ya sabes chichí, dame esa canción…” dice Nodal

Estas palabras las mencionó Nodal, antes de comenzar a cantar el éxito de Pepe Aguilar “Por Mujeres como tu”, por lo que el público estuvo claro que el sonorense llamó así a su suegro. Hasta el momento, el padre de Ángela Aguilar no ha mencionado nada al respecto.

¿Lanza indirecta contra Cazzu?

Pero, eso no fue todo, pues Nodal entre copas siguió hablando y algunos aseguran que el sonorense lanzó fuertes indirectas a la madre de su hija Inti, quien unos días antes del concierto de Christian, también se presentó en Monterrey con un lleno total.

Debido a esto es que Nodal recordó que el público de Monterrey siempre le ha mostrado su cariño, desde su primera gira cuando él comenzó su carrera. Por otra parte el creador del maricheño aseguró que lo más importante es lo que haya en el corazón de las personas.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Que no les dejen llevar… qué v*rg* están hablando afuera. Importa qué es lo que hay desde dentro. Y cada quién sabe qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Y mis palabras van con huev*s y con el corazón”. Dijo Nodal

Al término del concierto, el estado inconveniente de Nodal era más que evidente, por lo que tuvo que ser asistido por su staff, ya que entre brazos lo ayudaron a caminar para que no se cayera debido a la gran cantidad de alcohol que ingirió.

