VIDEO: Hija de Alexis Ayala admite que sí saldría con Aldo de Nigris

La hija del actor de telenovelas conoció al influencer regiomontano cuando ingresó a “La Casa de los Famosos México”

Stephanie Ayala, la hija mayor del actor y productor Alexis Ayala, admitió que sí saldría con el exfutbolista regiomontano Aldo de Nigris, a quien conoció cuando ingresó como visita a “La Casa de los Famosos México” (LCDLF México).

Hace unas semanas, la hija del villano de telenovelas fue abordada por reporteros, quienes le preguntaron del shippeo que protagonizó con el influencer regiomontano. Éste fue bautizado como Aldefy y surgió porque usuarios destacaron en redes sociales que el sobrino de Poncho de Nigris se mostró atento con la hija del actor.

“Aldo te estaba echando el ojo, ¿es cierto?”, le preguntaron a Stephanie Ayala, quien respondió “la verdad es que no sé. Recordemos que Aldo podía llegar a ser tímido con las chavas en un principio. Él no ha dicho nada (del shippeo) al respecto”.

Stephanie Ayala confirma que le gusta el shippeo con Aldo de Nigris

La entrevista se viralizó la noche de ayer lunes 27 de octubre, ya que Stephanie Ayala no sólo habló del shippeo, sino que también dijo que no descartaría salir con Aldo de Nigris porque lo describió como un “buen muchacho”. Incluso dijo que es un “honor” que la relacionen con el ganador del reality show.

“A mí me encanta el shippeo porque me están shippeando con el ganador”, expresó la hija de Alexis Ayala, a quien le preguntaron “tú, ¿estás soltera?”, a lo que respondió “soltera, sin hijos, resortera”. Ante esto, le preguntaron “o sea, ¿sí le darías una oportunidad a Aldo”, así que entre risas confesó “creo que sí, es un buen chavo”.

Por qué shippean a Stephanie Ayala con Aldo de Nigris

Como informamos, durante la tercera temporada de LCDLF México -que concluyó el pasado domingo 5 de octubre- un momento clave fue la visita de los familiares de los habitantes. Alexis Ayala fue sorprendido por su hija Stephanie Ayala, a quien no veía desde hace dos años porque ella radica en Estados Unidos.

Más allá de la convivencia entre padre e hija, cibernautas destacaron que Aldo de Nigris se mostró interesado en la hija del actor e incluso buscó platicar con ella, lo que ni había ocurrido directamente con sus compañeras. Por lo mismo, surgió el shippeo y rumores de que harían buena pareja.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO