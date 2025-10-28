VIDEO: Motociclista quiso hacer un «caballito» y terminó estrellándose contra una pareja en CDMX

El error del joven conductor ocasionó un severo accidente durante altas horas de la noche, en calles de Barrio Norte

A través de una cámara de videovigilancia, se captó el brutal momento en que un motociclista ocasionó un accidente en Barrio Norte. De acuerdo con las imágenes capturadas, el joven transitaba a alta velocidad, cuando se estrelló de frente contra una pareja a bordo de otra motocicleta, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

El conductor fue criticado por intentar una arriesgada acrobacia, llamada «caballito», al elevar la parte superior de su motocicleta, ante un grupo de testigos, lo que terminó causando el severo incidente en contra de la pareja, hechos ocurridos durante la noche del pasado 24 de octubre.

Pareja resultó gravemente lesionada

Tras el impacto, los jóvenes se desplomaron contra la acera y el hombre, quien se encontraba al volante, intentó reincorporarse sin éxito. Segundos después, su supuesta pareja, la mujer, se levantó y comprobó cuál era el estado de salud del joven.

#Video #Viral. La imprudencia de un motociclista por poco y provoca una tragedia en #BarrioNorte, @AlcaldiaAO. Realizaba caballitos con la moto, perdió el control y se estampa contra una pareja de motociclistas que pasaban por el lugar . pic.twitter.com/f7CCDfppih — Halcon (@HalconOnce) October 28, 2025

Testigos se acercaron para comprobar cómo se encontraba la pareja de lesionados, mientras que el responsable del choque se acercó unos momentos y posteriormente observó que su motocicleta de color blanco quedó destrozada por el impacto, luego de que también se estrellara contra una minivan situada a unos metros de la escena, junto a una vivienda.

Los vecinos que presenciaron el choque contactaron a servicios de emergencias, por lo que paramédicos atendieron a la pareja. Además, el biker, quien quedó parado tras el incidente, presentó lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO