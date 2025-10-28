VIDEO: Mujer abre ataúd para bañar y cambiar de ropa a difunto

El encargado del cementerio El Sagrado Corazón confrontó a la mujer, quien hablaba con el cuerpo del joven sepultado en julio de 2025, luego de ser asesinado en el municipio de Cimitarra

El encargado de un cementerio captó en video el momento en que una mujer decidió abrir un ataúd para sacar el cuerpo de un joven fallecido en julio de este año, aparentemente con el objetivo de «bañarlo y cambiarle de ropa». Los hechos ocurrieron en el camposanto El Sagrado Corazón, del municipio de Landázuri, en el departamento de Santander, en Colombia.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, retiró la lápida donde se encontraba el cuerpo ya sin vida del joven de 19 años, identificado como Diego Expedito Moreno Rojas, quien fue sepultado hace apenas tres meses luego de ser asesinado en el municipio de Cimitarra.

“Y a usted quién le dio permiso de abrir ahí mamita, yo estaba incapacitado y ahí llegó (…) Usted no puede abrir eso, eso es un delito, yo estoy enfermo mamita, usted no puede abrir eso», dice el vigilante del cementerio.

Mujer abre ataúd; asegura que le comprará uno mejor

Luego de que el encargado regresara a sus actividades laborales tras haber estado en incapacidad, se encontró con la sorpresiva escena, en la que una mujer tenía abierto un ataúd en la mitad de uno de los pasillos del camposanto.

Según medios colombianos, diversas personas informaron al trabajador de lo sucedido, por lo que decidió volver, para confrontarla y grabar la situación. Al ser cuestionada, la mujer lanzó un contundente mensaje:

“A mí no me importa, así me cueste la vida”, respondió la joven quien llevaba una muda de ropa para cambiar al difunto y también tenía latas de cerveza en el lugar.

Usuarios de redes sociales reaccionan a video de mujer que abrió ataúd en Colombia

Luego de que el video, donde aparece una mujer manipulado a un difundo, se hiciera viral en redes sociales, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar:

«Solo quien ha perdido un ser amado, lo entenderá», «La salud mental es muy importante atenderla y la capacidad de las personas para prestar primeros auxilios psicológicos, ella necesitaba sentirse comprendida, el dolor no permite que se actúe de forma racional», «Pobrecita. Si es el hijo debe estar destrozada», «Pero no muestran todo el video completo donde la policía maltrata a la muchacha, puede ser delito y todo pero no es la manera de tratar a una persona sin saber los problemas que tenga quizás depresión, el dolor por la perdida de un ser querido, nunca muestran las cosas completas siempre quitan pedazos».

Como señala uno de los comentarios, la Policía de Santander arribó al lugar para detener a la mujer, quien puso resistencia, ya que aseguraba que solo «quería verlo y así lo hice y a mí no me importa».

#ATENCIÓN 😱 Una mujer ingresó a un cementerio en Landázuri, Santander, retiró una lápida y abrió el ataúd de un joven fallecido para “bañarlo y cambiarle la ropa”. En el video, se le ve colocando cervezas y una veladora junto al féretro mientras expresa su dolor y frustración.… pic.twitter.com/YIYE0vwnly — ElTrino.Co (@EltrinoCo) October 24, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO