VIDEO: Persecución de asesino de un policía termina de forma impactante en California

Andrew Nunez era el nombre del agente de la policía de San Bernardino que perdió la vida en estos trágicos hechos

La tarde del lunes 27 de octubre un sujeto asesinó a un policía del condado de San Bernardino, California, Estados Unidos y posteriormente intentó huir a bordo de una motocicleta, por lo que se desató una intensa persecución digna de cualquier película de acción, sin embargo, el criminal no contaba con la valiente intervención de un ciudadano, por lo que terminó herido sobre el asfalto y posteriormente fue detenido.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, este lamentable episodio comenzó a las 12:37 horas del lunes 27 de octubre cuando recibieron el reporte de un hombre de origen hispano que se encontraba armado y amenazando a una mujer en el bloque 12300 de Hollyhock en Rancho Cucamonga por lo apenas cinco minutos después arribó a la zona un grupo de oficiales, quienes fueron recibidos a balazos por el sujeto antes mencionado, quien fue identificado como Angelo José Salvidar de 47 años de edad.

Durante el tiroteo el oficial Andrew Nunez de tan solo 28 años de edad recibió un balazo en la cabeza y aunque fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, sin embargo, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento, mientras que el sujeto que realizó el disparo contra el oficial huyó a bordo de una motocicleta deportiva desatando una persecución por la autopista 210, la cual, incluso, fue transmitida por televisión.

Así fue el momento exacto de la detención de un sujeto que asesinó a un policía de California

Las autoridades de San Bernardino señalaron que, Angelo José Salvidar, el sujeto que asesinó al oficial Andrew Nunez, alcanzó los 240 km/h durante su huida por la autopista 210 y se señala que fue a la altura de Campus Avenue cuando finalmente se realizó su detención, la cual, fue posible gracias a la valiente intervención de un automovilista que lo chocó ligeramente de costado para hacerlo perder el equilibrio por lo que el delincuente sufrió una aparatosa caída que lo dejó lesionado, sin embargo, en cuanto cayó sobre el asfalto los oficiales de San Bernardino se encargaron de realizar su detención.

🇺🇸 | Una persecución policial a alta velocidad tomó un giro inesperado cuando un automóvil (Héroe) embistió deliberadamente la motocicleta del sospechoso. El motociclista, que iba armado, terminó estrellándose en un dramático final que quedó grabado en video. pic.twitter.com/CrRW29w8VO — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 28, 2025

Cabe señalar que, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino informó que el motociclista detenido presentó distintas lesiones que no fueron de gravedad, pero de igual manera fue atendido en un hospital y tras haber sido dado de alta fue imputado por el asesinato del agente Andrew Nunez.

In Loving Memory of Deputy Andrew Nunez With heavy hearts and profound grief, we honor the memory of San Bernardino County Sheriff’s Deputy Andrew Nunez, who tragically lost his life in the line of duty on October 27, 2025. Deputy Nunez served with unwavering commitment,… pic.twitter.com/aItFZqry5v — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) October 28, 2025

Tras el fallecimiento de Andre Nunez el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino decidió colocar la bandera a media asta en señal de luto, además, montaron un monumento improvisado en honor al agente que perdió la vida realizando su labor, se precisó que el oficial de 28 años estaba casado, que era padre de una niña de 2 años y que junto a su esposa esperaban la llegada de su segundo bebé.

