VIDEO: «¡Voy a mi boda!», ladrón suplica llorando no ser detenido en Tlaxcala

Un hombre detenido en Tlaxcala suplicó entre lágrimas no ser arrestado; el video se vuelve viral en redes sociales.

Una escena insólita se volvió viral en redes sociales luego de que elementos de la Policía Municipal de San Juan Huactzinco detuvieran a un presunto ladrón que, entre lágrimas y súplicas, rogaba no ser arrestado porque, según él, ese día se celebraba su boda.

El video, difundido en redes sociales, muestra al joven sentado en el suelo, visiblemente alterado, mientras implora a los oficiales: “No se vale jefe, voy a mi boda, mira, llego tarde por favor”. A pesar de sus ruegos, los uniformados le pidieron que se levantara para proceder con su detención.

Suplicas, rezos y forcejeos

La situación escaló rápidamente cuando el detenido exigió que se contactara a sus abogados y a su familia antes de ser subido a la patrulla. Sin embargo, los oficiales procedieron a levantarlo del piso, lo que provocó una reacción aún más desesperada por parte del joven, quien comenzó a rezar en voz alta: “Me arrepiento por Jesucristo, ya tengo mi cruz”.

El forcejeo con los elementos policíacos se intensificó al momento de intentar esposarlo. El presunto delincuente se resistía, alegando que el arresto era injusto y que no existían pruebas en su contra. “¡Voy a mi boda, déjenme ir!”, repetía una y otra vez mientras era cargado por los oficiales.

La escena, que muchos usuarios describieron como “sacada de una película”, terminó con el joven tras las rejas, sin que hasta el momento se haya confirmado si logró llegar a su enlace matrimonial o si se presentaron cargos formales en su contra.

La insólita excusa de un sospechoso para evitar su arresto Un ladrón en San Juan Huactzinco, México se vuelve viral por sus emotivas súplicas a los policías: “NO ME LLEVEN, VOY TARDE A MI BODA! ❗️Spoiler: no funcionó. ¡Mira el video de su conmovedor forcejeo mientras clama… pic.twitter.com/hO0DpglsBV — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) October 27, 2025

Reacciones en redes

El video ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, desde quienes se burlan de la situación hasta quienes cuestionan el procedimiento policial.

Pobre…Es un niño muerto de miedo que quizás tenía más miedo de faltar al altar que a estar tras las rejas.

Pobre muchacho. De lo que no tengo duda alguna es que se trata de una víctima de la vida. Además es muy joven

Sin embargo, autoridades locales han reiterado que la detención se realizó conforme a los protocolos establecidos, y que el hecho de que el detenido alegue estar en camino a su boda no exime de responsabilidad ante la ley.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR