Viene norte y frente frío 11

La entrada de frente frío, provocará norte y descenso en la temperatura con lluvias principalmente mañana miércoles en esta capital

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta preventiva ante el ingreso del frente frío número 11, que provocará chubascos, descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en Tamaulipas y Veracruz a partir de los primeros minutos del miércoles 29 de octubre.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal ingresará por la noche de este lunes 27 de octubre por el noroeste del país, avanzando hacia el norte durante el martes 28.

Su paso generará lluvias dispersas, ambiente fresco a frío y vientos sostenidos con rachas que podrían alcanzar entre 35 y 50 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas y serranas.

La masa de aire frío que acompaña al frente provocará un notable descenso térmico, con posibilidad de heladas matutinas en regiones montañosas del norte y noroeste del país.

Se prevé que el ambiente se mantenga fresco a frío durante las mañanas y noches en los próximos días.

El SMN explicó que este fenómeno forma parte de la temporada de frentes fríos 2024-2025, la cual ha mostrado una dinámica atmosférica activa, especialmente en la franja norte del territorio nacional.

Asimismo, la dependencia advirtió que entre el 27 y el 29 de octubre podrían registrarse condiciones de “Norte” de intensidad fuerte a muy fuerte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

También se esperan vientos intensos y lluvias en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Tamaulipas, los efectos del frente frío podrían sentirse desde la tarde del martes, con rachas de viento y un descenso marcado de temperatura, principalmente en municipios del norte y centro del estado.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, resguardar a personas vulnerables y animales domésticos, y evitar exponerse a las rachas de viento o lluvias durante traslados por carretera.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

EXPRESO – LA RAZÓN