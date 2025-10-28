Viste a su pollo de payaso terrorífico y se vuelven virales

A través de una cuenta en Instagram se dio a conocer el video de una chica que vistió a su mascota de un payaso terrorífico y en las alas lleva un cuchillo de juguete

En las redes sociales los creadores de contenido comparten su día a día y también el de sus queridas mascotas, aquellos animalitos que los acompañan hasta en sus grandes locuras tal es el caso de Cookie, el pollo que lució un terrorífico disfraz de payaso para este Halloween 2025.

A través de la cuenta pelusaelpollo se dio a conocer el video de una chica que vistió a su mascota de un payaso terrorífico, en la grabación se aprecia al ave con un overol rojo y también una camisa amarilla con estrellas, así como en una de las alas lleva un cuchillo de juguete.

“La Coockie la dio toda con su disfraz de payaso terrorífico. Pdt: ningún pollo salió lastimado para este video. les subiré el detrás de cámara”, es lo que dice la descripción de la usuaria de redes sociales quien también recibió cientos de comentarios por parte de la audiencia que está al pendiente de su contenido con pollos, gallos y gallinas.

Los videos virales de los pollos

Es importante destacar que esta no sería la primera vez que desde la cuenta de Instagram o TikTok de esta usuaria se hace viral alguno de los videos que realiza, ya que al público le parece bastante curioso conocer más sobre la vida de las aves, así como también las actividades que realiza con su dueña quiénes la integran en sus momentos especiales.

¿Los pollos pueden convivir como mascotas?

Una de las incógnitas respecto al video de la chica es si se puede tener a pollos, gallos y gallinas de mascotas, a lo que según la página especializada worldanimalprotection es que sí, siempre y cuando estos animales obtengan los cuidados necesarios y vivan en un ambiente funcional para sus necesidades básicas.

Es importante tomar en cuenta que estas aves necesitan un espacio adecuado para vivir y es preferible que puedan moverse con libertad, es decir en interiores, deben mantenerse sobre superficies protegidas, no tan recomendable una jaula como muchas veces lo han planteado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO