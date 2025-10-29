A terapia los 19 alumnos de CETis 78 que participaron en riña

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Procuraduría del DIF Altamira, será quien brinde ayuda psicológica a los 19 alumnos implicados en la riña registrada hace un mes en el CETis 78.

La delegada Municipal de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Francisca Arteaga Hernández, detalló que el protocolo establece que no solo los jóvenes deben recibir la ayuda, sino toda la familia.

“Estamos en el periodo de visitas para invitar a la familia a poder formar parte de esas entrevistas que se van a llevar a cabo”.

Precisó que el primer paso es el reconocimiento de la necesidad de buscar ayuda y sobre todo demostrar que hay otros canales de solución a los conflictos.

A decir de la funcionaria, este protocolo se ha implementado en otras cinco escuelas del municipio, en primarias y sobre todo en secundarias y se ha logrado incorporar a los jóvenes los planteles educativos.

“Nosotros tenemos 19 alumnos, no descartamos poder brindar ayuda a alguien más y este tipo de acercamientos nos permite detectar si alguien más necesita ayuda de este tipo de situación de violencia”.

Los 19 jóvenes fueron los participantes directos en la agresión que sufriera el exdirector, Julio César Barrón, otros 11 jóvenes también tuvieron una intervención indirecta y como castigo fueron suspendidos un par de días.

Por. Óscar Figueroa

La Razón