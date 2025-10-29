Alarma en Tampico por incremento de socavones; piden apoyo estatal y federal

La alcaldesa dijo que mantendrá comunicación permanente con Comapa Sur para atender los reportes más urgentes y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía

TAMPICO, TAM.- La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, reconoció este miércoles que el aumento de socavones en calles y avenidas del municipio ha encendido las alarmas de las autoridades locales y estatales, al señalar que el problema ha alcanzado niveles preocupantes.

“El número de socavones que hay en nuestra ciudad es alarmante. De alguna manera hay que proveer recursos a través del gobierno del estado, a través de la Federación, plantearles la situación inédita que estamos viviendo en Tampico y ver cómo pueden llegar recursos adicionales para solventar esta situación”, expresó la alcaldesa.

Villarreal Anaya explicó que las lluvias recientes y el incremento del nivel en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas han provocado fallas en la infraestructura hidráulica, lo que afecta la vía pública y genera los hundimientos en distintos puntos de la ciudad.

Recordó que durante el estiaje de 2024, la laguna del Chairel llegó a vaciarse completamente, lo que ocasionó daños severos en las líneas de conducción de agua.

“Han sucedido situaciones inéditas que no habían pasado nunca en la historia de Tampico… nos quedamos sin agua y eso trajo como consecuencia la ruptura de muchas líneas. Al llenarse de aire y regresar el agua, tronaron, y producto de eso hoy tenemos socavones”

Aunque la reparación de los socavones corresponde a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sur (Comapa Sur), la alcaldesa adelantó que este viernes 31 de octubre sostendrá una reunión con representantes del organismo para buscar soluciones conjuntas y gestionar recursos ante instancias estatales y federales.

El Ayuntamiento, dijo, mantendrá comunicación permanente con Comapa Sur para atender los reportes más urgentes y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.

Por Cynthia Gallardo

La Razón