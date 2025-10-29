Alista Gobierno de Altamira condiciones de cementerios para el Día de Muertos

La administración municipal busca mantener estas acciones de limpieza, no solo en fechas conmemorativas, sino durante todo el año

ALTAMIRA, TAM.- En vísperas de la conmemoración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, realiza una intensa supervisión en los cementerios de Altamira con el objetivo de verificar su estado y coordinar las acciones de limpieza y mantenimiento que garanticen espacios dignos y seguros para los visitantes durante los días 1 y 2 de noviembre.

“Estamos supervisando los cementerios municipales, coordinando las acciones de limpieza; queremos que estén en las mejores condiciones para los días 1 y 2 de noviembre. El reporte que tengo es de 19 cementerios en la zona rural y 3 en la zona urbana, un total de 22 cementerios”, detalló el presidente municipal durante su recorrido de supervisión.

El alcalde explicó que, como parte de estos trabajos, se ha retirado escombro y maleza, además de realizarse labores de deshierbe y mantenimiento general, a fin de ofrecer espacios ordenados y limpios para las familias que acuden a recordar a sus seres queridos.

“Estamos trabajando para mantener en las mejores condiciones posibles todos los cementerios de Altamira, tanto los 3 ubicados en la zona urbana, como los 19 que se encuentran en la zona rural”, reiteró Martínez Manríquez.

Asimismo, el edil subrayó que la administración municipal busca mantener estas acciones de limpieza, no solo en fechas conmemorativas, sino durante todo el año, promoviendo así el respeto y la conservación de estos espacios públicos.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso con la ciudadanía, asegurando que los panteones municipales estén listos para recibir a miles de visitantes durante la tradicional celebración del Día de Muertos.

POR OSCAR FIGUEROA